كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
قبل مواجهة السبت.. بيراميدز فقد رمضان صبحي 4 مرات ضد الأهلي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:08 م 27/08/2025
رمضان صبحي

رمضان صبحي - لاعب بيراميدز

يقترب رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، من الغياب عن مباراة فريقه القادمة أمام الأهلي في بطولة الدوري.

ويلعب الأهلي مع بيراميدز مساء يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز أمام بيراميدز بعد التعادل السلبي مع غزل المحلة في الجولة الرابعة، أما بيراميدز فيريد الفوز بعد الخسارة أمام مودرن سبورت في الجولة الرابعة أيضًا بنتيجة 2-1.

استبعاد رمضان صبحي

وأشار مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أن رمضان صبحي متأثر بإصابة في العضلة الضامة، ولم يشارك في التدريبات الجماعية حتى يوم أمس الثلاثاء.

وأضاف المصدر أن الاتجاه الأقرب حتى الآن هو عدم مشاركة صاحب الـ28 عامًا في لقاء السبت المقبل أمام الأهلي.

4 مباريات غابها رمضان ضد الأهلي

وفي السطور التالية نستعرض المباريات التي غابها رمضان صبحي عن بيراميدز ضد الأهلي، حيث يلعب للفريق السماوي منذ 7 سبتمبر 2020، وشارك معه حتى الآن 137 مباراة بواقع 12168 دقيقة سجل خلالهم 37 هدفا وقدم 31 تمريرة حاسمة.

1- يوم 11 أكتوبر 2020.. غاب بسبب إصابة عضلية.. الدوري المصري.

2- يوم 23 يوليو 2023.. غاب بقرار من المدير الفني الكرواتي يورتشيتش بسبب ابتعاده عن المباريات لفترة طويلة بسبب أزمة المنشطات.. الدوري المصري.

3- يوم 12 يوليو 2024.. غاب بسبب الإيقاف لكثرة البطاقات الصفراء.. الدوري المصري.

4- يوم 26 يناير 2025.. غاب بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.. الدوري المصري.

يشار إلى أن رمضان صبحي لعب ضد الأهلي 9 مباريات انتصر مرة واحدة وتعادل مرتين وتلقى 6 هزائم، وسجل في شباك الأهلي هدفا واحدا وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري رمضان صبحي بيراميدز

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

