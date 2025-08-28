المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بينهم هداف وأسطورة الزمالك.. 11 لاعبًا متاحين مجانًا في صيف 2025 (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

03:14 م 28/08/2025
شهد هذا الصيف العديد من المفاجآت حول موقف بعض النجوم سواء على مستوى المحترفين المصريين أو لاعبين من الدوري المصري، من خلال نهاية عقودهم مع أنديتهم السابقة وعدم انتقالهم لأندية أخرى.

لعل أبرز الأمثلة الدولي المصري السابق ونجم فريق الزمالك الأسبق طارق حامد، الذي خاض تجربة احترافية ناجحة في الملاعب السعودية بعدما لعب في صفوف اتحاد جدة وضمك.

وكان عقد الدولي المصري انتهى مع ضمك ليصبح متاحًا للانتقال لأي نادٍ مجانًا، إلا أن نجم الزمالك السابق لا يرتبط بأي نادٍ في الفترة الحالية.

باسم مرسي أيضًا من أبرز اللاعبين الذين لا يمتلكون أي نادٍ في الفترة الحالية بعد تجربة أخيرة كانت مع طلائع الجيش.

وصاحب الـ33 عامًا يُعد من أبرز لاعبي الزمالك بعد أن حقق معه لقب الدوري في موسم 2014-2015، بجانب الفوز بكأس مصر 3 مرات.

كما هناك نجوم أخرى لا يمتلكون أي عقود مثل أيمن أشرف لاعب الأهلي والبنك الأهلي السابق، ومحمود متولي مدافع الأهلي والاتحاد السكندري السابق.

لمعرفة 11 لاعبًا متاحين مجانًا في صيف 2025.. اضغط هنا.. أو طالع الألبوم المرفق في الموضوع.

الزمالك الأهلي الدوري المصري أيمن أشرف طارق حامد انتقالات الدوري المصري باسم مرسي

