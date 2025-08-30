المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

يمكن استخدامه في 7 مراكز.. ماذا يعني استمرار كريم فؤاد مع الأهلي؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:38 م 28/08/2025
كريم فؤاد

كريم فؤاد - لاعب الأهلي

كشف مصدر بالنادي الأهلي عن تجديد عقد كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لمدة 3 سنوات قادمة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ "يلا كورة"، إن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، عقد جلسة مع عمر ناجي وكيل اللاعب، ولم تستغرق سوى ساعة، وشهدت توقيع كريم فؤاد على العقود بشكل رسمي لمدة ثلاث سنوات.

وتابع: "كريم فؤاد لم يكن له أي شروط، ووقع اللاعب على عقود التجديد بعد اتفاق كامل بين الطرفين، نتيجة الجلسة التي عقدها معه محمد يوسف".

وكان النادي الأهلي قد ضم كريم فؤاد لصفوفه عام 2021، قادمًا من فريق النجوم.

كريم فؤاد.. حل كل المدربين

ومع الأهلي لعب صاحب الـ25 عاما 90 مباراة بواقع 5349 دقيقة، سجل خلالهم 7 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.

واللافت للنظر أن أي مدرب يتولى تدريب الأهلي يستخدم كريم فؤاد في أكثر من مركز، وهو سنوضحه في السطور التالية:

1- الجناح الأيمن.. لعب كريم فؤاد مع الأهلي في هذا المركز 24 مباراة بواقع 1119 دقيقة، سجل خلالهم 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

2- الظهير الأيسر.. لعب كريم فؤاد في هذا المركز 21 مباراة بواقع 1627 دقيقة، لم يسجل أي أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

3- الظهير الأيمن.. لعب في هذا المركز 16 مباراة مع الأهلي بواقع 1157 دقيقة سجل خلالهم هدف وحيد.

4- خط الوسط الأيمن.. لعب في هذا المركز 9 مباريات فقط مع الأهلي، لم يسجل أي أهداف واكتفى بصناعة هدف وحيد.

5- جناح أيسر.. لعب مع الأهلي 3 مباريات في هذا المركز بواقع 88 دقيقة.

6- خط الوسط الأيسر.. شارك في هذا المركز 3 مباريات بواقع 97 دقيقة دون أن يسجل أو يصنع.

7- قلب دفاع.. لعب كريم فؤاد في هذا المركز 3 مباريات بواقع 270 دقيقة، لم يسجل أي أهداف اكتفى بصناعة هدف وحيد.

الأهلي وبيراميدز

ويستعد النادي الأهلي حاليا لمواجهة بيراميدز مساء يوم السبت المقبل، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المباراة بعد التعادل مع غزل المحلة سلبيا ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

أما بيراميدز فتلقى هزيمة في الجولة الرابعة للدوري أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-1، ويريد تعديل أوضاعه بحصد الـ3 نقاط أمام الأهلي.

ويدخل الأهلي هذه المباراة محتلا المركز السادس برصيد 5 نقاط، بينما يتواجد بيراميدز في المركز العاشر برصيد 5 نقاط أيضًا.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري كريم فؤاد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521678/يمكن-استخدامه-في-7-مراكز-ماذا-يعني-استمرار-كريم-فؤاد-مع-الأهلي-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد جلال", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84/283" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"يمكن استخدامه في 7 مراكز.. ماذا يعني استمرار كريم فؤاد مع الأهلي؟", "alternativeHeadline":"ماذا يعني استمرار كريم فؤاد مع الأهلي؟", "description": "كشف مصدر بالنادي الأهلي عن تجديد عقد كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لمدة 3 سنوات قادمة. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2024/5/25/172024_5_25_22_12.webp", "keywords": "الأهلي-كريم فؤاد-الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521678/يمكن-استخدامه-في-7-مراكز-ماذا-يعني-استمرار-كريم-فؤاد-مع-الأهلي-", "articleBody": "كشف مصدر بالنادي الأهلي عن تجديد عقد كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لمدة 3 سنوات قادمة.وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ "يلا كورة"، إن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، عقد جلسة مع عمر ناجي وكيل اللاعب، ولم تستغرق سوى ساعة، وشهدت توقيع كريم فؤاد على العقود بشكل رسمي لمدة ثلاث سنوات.وتابع: "كريم فؤاد لم يكن له أي شروط، ووقع اللاعب على عقود التجديد بعد اتفاق كامل بين الطرفين، نتيجة الجلسة التي عقدها معه محمد يوسف".وكان النادي الأهلي قد ضم كريم فؤاد لصفوفه عام 2021، قادمًا من فريق النجوم.كريم فؤاد.. حل كل المدربينومع الأهلي لعب صاحب الـ25 عاما 90 مباراة بواقع 5349 دقيقة، سجل خلالهم 7 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.واللافت للنظر أن أي مدرب يتولى تدريب الأهلي يستخدم كريم فؤاد في أكثر من مركز، وهو سنوضحه في السطور التالية:1- الجناح الأيمن.. لعب كريم فؤاد مع الأهلي في هذا المركز 24 مباراة بواقع 1119 دقيقة، سجل خلالهم 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.2- الظهير الأيسر.. لعب كريم فؤاد في هذا المركز 21 مباراة بواقع 1627 دقيقة، لم يسجل أي أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.3- الظهير الأيمن.. لعب في هذا المركز 16 مباراة مع الأهلي بواقع 1157 دقيقة سجل خلالهم هدف وحيد.4- خط الوسط الأيمن.. لعب في هذا المركز 9 مباريات فقط مع الأهلي، لم يسجل أي أهداف واكتفى بصناعة هدف وحيد.5- جناح أيسر.. لعب مع الأهلي 3 مباريات في هذا المركز بواقع 88 دقيقة.6- خط الوسط الأيسر.. شارك في هذا المركز 3 مباريات بواقع 97 دقيقة دون أن يسجل أو يصنع.7- قلب دفاع.. لعب كريم فؤاد في هذا المركز 3 مباريات بواقع 270 دقيقة، لم يسجل أي أهداف اكتفى بصناعة هدف وحيد.الأهلي وبيراميدزويستعد النادي الأهلي حاليا لمواجهة بيراميدز مساء يوم السبت المقبل، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المباراة بعد التعادل مع غزل المحلة سلبيا ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.أما بيراميدز فتلقى هزيمة في الجولة الرابعة للدوري أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-1، ويريد تعديل أوضاعه بحصد الـ3 نقاط أمام الأهلي.ويدخل الأهلي هذه المباراة محتلا المركز السادس برصيد 5 نقاط، بينما يتواجد بيراميدز في المركز العاشر برصيد 5 نقاط أيضًا.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2024/5/25/172024_5_25_22_12.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 28T16:38: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-28T16:41:49+03:00", "datePublished" : "2025-08-28T16:38:00+03:00" }