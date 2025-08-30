كشف مصدر بالنادي الأهلي عن تجديد عقد كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لمدة 3 سنوات قادمة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ "يلا كورة"، إن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، عقد جلسة مع عمر ناجي وكيل اللاعب، ولم تستغرق سوى ساعة، وشهدت توقيع كريم فؤاد على العقود بشكل رسمي لمدة ثلاث سنوات.

وتابع: "كريم فؤاد لم يكن له أي شروط، ووقع اللاعب على عقود التجديد بعد اتفاق كامل بين الطرفين، نتيجة الجلسة التي عقدها معه محمد يوسف".

وكان النادي الأهلي قد ضم كريم فؤاد لصفوفه عام 2021، قادمًا من فريق النجوم.

كريم فؤاد.. حل كل المدربين

ومع الأهلي لعب صاحب الـ25 عاما 90 مباراة بواقع 5349 دقيقة، سجل خلالهم 7 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.

واللافت للنظر أن أي مدرب يتولى تدريب الأهلي يستخدم كريم فؤاد في أكثر من مركز، وهو سنوضحه في السطور التالية:

1- الجناح الأيمن.. لعب كريم فؤاد مع الأهلي في هذا المركز 24 مباراة بواقع 1119 دقيقة، سجل خلالهم 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

2- الظهير الأيسر.. لعب كريم فؤاد في هذا المركز 21 مباراة بواقع 1627 دقيقة، لم يسجل أي أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

3- الظهير الأيمن.. لعب في هذا المركز 16 مباراة مع الأهلي بواقع 1157 دقيقة سجل خلالهم هدف وحيد.

4- خط الوسط الأيمن.. لعب في هذا المركز 9 مباريات فقط مع الأهلي، لم يسجل أي أهداف واكتفى بصناعة هدف وحيد.

5- جناح أيسر.. لعب مع الأهلي 3 مباريات في هذا المركز بواقع 88 دقيقة.

6- خط الوسط الأيسر.. شارك في هذا المركز 3 مباريات بواقع 97 دقيقة دون أن يسجل أو يصنع.

7- قلب دفاع.. لعب كريم فؤاد في هذا المركز 3 مباريات بواقع 270 دقيقة، لم يسجل أي أهداف اكتفى بصناعة هدف وحيد.

الأهلي وبيراميدز

ويستعد النادي الأهلي حاليا لمواجهة بيراميدز مساء يوم السبت المقبل، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المباراة بعد التعادل مع غزل المحلة سلبيا ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

أما بيراميدز فتلقى هزيمة في الجولة الرابعة للدوري أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-1، ويريد تعديل أوضاعه بحصد الـ3 نقاط أمام الأهلي.

ويدخل الأهلي هذه المباراة محتلا المركز السادس برصيد 5 نقاط، بينما يتواجد بيراميدز في المركز العاشر برصيد 5 نقاط أيضًا.