رسميا.. المصري يعلن استدعاء موجيشا لمنتخب رواندا

أعلن نادي المصري البورسعيدي مساء اليوم الخميس، استدعاء لاعبه بونور موجيشا، إلى معسكر منتخب رواندا المقبل.

ويقيم منتخب رواندا معسكره القادم في شهر سبتمبر استعدادا لخوض مباراتي نيجيريا وزيمبابوي يومي 6 و9 سبتمبر ضمن مباريات الجولة السابعة والثامنة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأشار الحساب الرسمي لنادي المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أنه تم استدعاء موجيشا لتمثيل منتخب رواندا لمباراتي نيجيريا وزيمبابوي.

وتعاقد المصري مع موجيشا يوم 5 أغسطس الماضي قادما من نادي الملعب التونسي.

ولعب صاحب الـ25 عاما مع نادي المصري في الموسم الحالي 4 مباريات بواقع 212 دقيقة، وحصل على بطاقتين صفراويتين في مباراة الاتحاد السكندري في الجولة الأولى وحرس الحدود في الجولة الرابعة.

ويتواجد منتخب روندا في المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم التي تضم كلا من: "جنوب أفريقيا، بنين، نيجيريا، ليتوسو، وزيمبابوي".

ويحتل منتخب رواندا المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مواجهتين والخسارة في مباراتين أيضًا.