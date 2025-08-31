المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

"نرفض محاولات المساس بجماهيرنا".. الزمالك يتقدم ببلاغ رسمي جديد للنائب العام

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:29 م 28/08/2025
جماهير الزمالك

جماهير الزمالك - صورة أرشيفية

أعلن نادي الزمالك مساء اليوم الخميس، رفضه القاطع لمحاولات المساس بجماهيره أو تشويه جماهير الفريق الأبيض بأي شكل.

وجاء بيان نادي الزمالك كالتالي:

يعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، رفضه القاطع لمحاولات المساس بجماهير نادي الزمالك العظيمة أو تشويه جمهور القلعة البيضاء بأي شكل من الأشكال، كما يؤكد مجلس الإدارة دائمًا على عدم التهاون في حقوق جماهيره أو الدفاع عنها ضد أي محاولات للإساءة المتعمدة لهم أو بغرض تشويه جماهير النادي.

ولن يقف المجلس ساكنًا أمام الحملات الممنهجة ضد جماهير القلعة البيضاء، رغم أن جماهيرنا الوفية تضرب مثالًا يحتذى به في الالتزام والانضباط والوعي الكامل داخل وخارج الملاعب.

ومن هذا المنطلق تقدم مجلس إدارة النادي بعدة بلاغات رسمية للسيد المستشار محمد شوقي النائب العام ضد كل من، المدعو (م. ص)، والمدعو (ت . ع)، وعدد من أصحاب المنشورات والفيديوهات التي تم رصدها في الآونة الأخيرة، والتي تتعمد تشوية صورة جماهير النادي والإساءة إليهم ونشر معلومات مغلوطة وتعمدهم التحريض الصريح ضد جماهير الزمالك، بغرض تكدير الأمن والسلم العام وبث الفتنة بين الجماهير.

وطالب مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المبلغ عنهم لارتكابهم مخالفات تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، وتعمدهم استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت بغرض الإساءة لنادي الزمالك وجماهيره.

ويستعد نادي الزمالك مساء يوم الأحد المقبل، لمواجهة وادي دجلة، ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري جماهير الزمالك النائب العام

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

