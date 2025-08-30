بحضور الخطيب والدوليين.. لقطات من مران الأهلي قبل مواجهة إنبي (صور)

واصل النادي الأهلي صباح اليوم الخميس، تدريباته استعدادا لخوض مباراة بيراميدز في بطولة الدوري.

ويلعب الأهلي مع بيراميدز مساء يوم السبت المقبل، على ملعب استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

تواجد الخطيب

وشهدت التدريبات تواجد محمود الخطيب، رئيس النادي، الذي ساند اللاعبين قبل المواجهة الهامة ضد بيراميدز.

ويحتاج النادي الأهلي للفوز في هذه المباراة من أجل العودة للانتصارات حيث تعادل سلبيا مع غزل المحلة في الجولة الرابعة في لقاء أقيم على ملعب المحلة.

وستكون مباراة الأهلي وبيراميدز صعبة على الفريقين بالأخص وأن بيراميدز يريد العودة أيضا للفوز بعد الخسارة من مودرن سبورت بنتيجة 2-1 في الجولة الرابعة للدوري.

كما شهد التدريب عقد خوسيه ريبييرو محاضرة مع اللاعبين في الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة، وخاض الفريق جزءًا بدنيًّا، ثم تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة.

ويدخل الأهلي مباراة بيراميدز وفي رصيده 5 نقاط، بالفوز على فاركو والتعادل في مباراتي مودرن سبورت وغزل المحلة.

وبعد مباراة الأهلي وبيراميدز ستتوقف بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب ارتباط منتخب مصر بمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

لقطات من تدريبات الأهلي

تواجد إمام عاشور في التدريبات وشارك فيها بشكل طبيعي حيث يأمل في التواجد بقائمة الفريق لمواجهة بيراميدز بعد تعافيه بشكل نسبي من الإصابة بكسر في "الترقوة" والتي أبعدته عن المباريات في الفترة الماضية.

كما بدأ مروان عطية التواجد اللعب بالكرة في التدريبات وذلك بعدما تعافى بشكل كبير من الإصابة، حيث خضع لعملية "الفتاق" التي خضع لها بعد نهاية الموسم الماضي.

