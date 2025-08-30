المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مشاركة إمام ومروان وتواجد الخطيب.. لقطات من تدريبات الأهلي استعدادا لبيراميدز (صور)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:59 م 28/08/2025
  • عرض 17 صورة
    galleryImg
  • عرض 17 صورة
    galleryImg
  • عرض 17 صورة
    galleryImg
  • عرض 17 صورة
    galleryImg
  • عرض 17 صورة
    galleryImg
  • عرض 17 صورة
    galleryImg
  • عرض 17 صورة
    galleryImg
  • عرض 17 صورة
    galleryImg
  • عرض 17 صورة
    galleryImg
  • عرض 17 صورة
    galleryImg
  • عرض 17 صورة
    galleryImg
  • عرض 17 صورة
    galleryImg
  • عرض 17 صورة
    galleryImg
  • عرض 17 صورة
    galleryImg
  • عرض 17 صورة
    galleryImg
  • عرض 17 صورة
    galleryImg
  • عرض 17 صورة
    galleryImg

واصل النادي الأهلي صباح اليوم الخميس، تدريباته استعدادا لخوض مباراة بيراميدز في بطولة الدوري.

ويلعب الأهلي مع بيراميدز مساء يوم السبت المقبل، على ملعب استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

تواجد الخطيب

وشهدت التدريبات تواجد محمود الخطيب، رئيس النادي، الذي ساند اللاعبين قبل المواجهة الهامة ضد بيراميدز.

ويحتاج النادي الأهلي للفوز في هذه المباراة من أجل العودة للانتصارات حيث تعادل سلبيا مع غزل المحلة في الجولة الرابعة في لقاء أقيم على ملعب المحلة.

وستكون مباراة الأهلي وبيراميدز صعبة على الفريقين بالأخص وأن بيراميدز يريد العودة أيضا للفوز بعد الخسارة من مودرن سبورت بنتيجة 2-1 في الجولة الرابعة للدوري.

كما شهد التدريب عقد خوسيه ريبييرو محاضرة مع اللاعبين في الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة، وخاض الفريق جزءًا بدنيًّا، ثم تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة.

ويدخل الأهلي مباراة بيراميدز وفي رصيده 5 نقاط، بالفوز على فاركو والتعادل في مباراتي مودرن سبورت وغزل المحلة.

وبعد مباراة الأهلي وبيراميدز ستتوقف بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب ارتباط منتخب مصر بمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

لقطات من تدريبات الأهلي

تواجد إمام عاشور في التدريبات وشارك فيها بشكل طبيعي حيث يأمل في التواجد بقائمة الفريق لمواجهة بيراميدز بعد تعافيه بشكل نسبي من الإصابة بكسر في "الترقوة" والتي أبعدته عن المباريات في الفترة الماضية.

كما بدأ مروان عطية التواجد اللعب بالكرة في التدريبات وذلك بعدما تعافى بشكل كبير من الإصابة، حيث خضع لعملية "الفتاق" التي خضع لها بعد نهاية الموسم الماضي.

لمشاهدة لقطات تدريبات الأهلي اليوم اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري بيراميدز إمام عاشور مروان عطية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521698/مشاركة-إمام-ومروان-وتواجد-الخطيب-لقطات-من-تدريبات-الأهلي-استعدادا-لبيراميدز-صور-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد جلال", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84/283" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"مشاركة إمام ومروان وتواجد الخطيب.. لقطات من تدريبات الأهلي استعدادا لبيراميدز (صور)", "alternativeHeadline":"لقطات من تدريبات الأهلي استعدادا لبيراميدز (صور)", "description": "واصل النادي الأهلي صباح اليوم الخميس، تدريباته استعدادا لخوض مباراة بيراميدز في بطولة الدوري.", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/28/screenshot-2025-08-28-1757412025_8_28_17_56.webp", "keywords": "الأهلي-الدوري المصري-إمام عاشور-مروان عطية-بيراميدز", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521698/مشاركة-إمام-ومروان-وتواجد-الخطيب-لقطات-من-تدريبات-الأهلي-استعدادا-لبيراميدز-صور-", "articleBody": "واصل النادي الأهلي صباح اليوم الخميس، تدريباته استعدادا لخوض مباراة بيراميدز في بطولة الدوري.ويلعب الأهلي مع بيراميدز مساء يوم السبت المقبل، على ملعب استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.تواجد الخطيبوشهدت التدريبات تواجد محمود الخطيب، رئيس النادي، الذي ساند اللاعبين قبل المواجهة الهامة ضد بيراميدز.ويحتاج النادي الأهلي للفوز في هذه المباراة من أجل العودة للانتصارات حيث تعادل سلبيا مع غزل المحلة في الجولة الرابعة في لقاء أقيم على ملعب المحلة.وستكون مباراة الأهلي وبيراميدز صعبة على الفريقين بالأخص وأن بيراميدز يريد العودة أيضا للفوز بعد الخسارة من مودرن سبورت بنتيجة 2-1 في الجولة الرابعة للدوري.كما شهد التدريب عقد خوسيه ريبييرو محاضرة مع اللاعبين في الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة، وخاض الفريق جزءًا بدنيًّا، ثم تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة.ويدخل الأهلي مباراة بيراميدز وفي رصيده 5 نقاط، بالفوز على فاركو والتعادل في مباراتي مودرن سبورت وغزل المحلة.وبعد مباراة الأهلي وبيراميدز ستتوقف بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب ارتباط منتخب مصر بمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.لقطات من تدريبات الأهليتواجد إمام عاشور في التدريبات وشارك فيها بشكل طبيعي حيث يأمل في التواجد بقائمة الفريق لمواجهة بيراميدز بعد تعافيه بشكل نسبي من الإصابة بكسر في "الترقوة" والتي أبعدته عن المباريات في الفترة الماضية.كما بدأ مروان عطية التواجد اللعب بالكرة في التدريبات وذلك بعدما تعافى بشكل كبير من الإصابة، حيث خضع لعملية "الفتاق" التي خضع لها بعد نهاية الموسم الماضي.لمشاهدة لقطات تدريبات الأهلي اليوم اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/28/screenshot-2025-08-28-1757412025_8_28_17_56.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 28T17:59: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-28T17:59:45+03:00", "datePublished" : "2025-08-28T17:59:00+03:00" }