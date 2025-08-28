خوان ألفينا يحسم أفضل هدف في الجولة الثالثة من الدوري

حسم البرازيلي خوان ألفينا جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل هدف في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وسجل ألفينا هدفا رائعا في فوز الزمالك على مودرن سبورت بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وتنافس اللاعب البرازيلي على أفضل هدف في الجولة الثالثة مع إيفرتون وعمرو السولية وعمر الساعي.

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

هدف ألفينا الأفضل في الجولة الثالثة

وكتبت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية: "بتصويت الجماهير.. مهارة ألفينا تحسم أفضل هدف في الجولة الثالثة".

وكان الزمالك انتصر على فاركو في الجولة الرابعة بهدف دون رد.

ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة وادي دجلة يوم الأحد المقبل في التاسعة مساءً ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 10 نقاط.

طالع مواعيد مباريات الجولة الخامسة في الدوري من هنا