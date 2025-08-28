المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

خوان ألفينا يحسم أفضل هدف في الجولة الثالثة من الدوري

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:57 م 28/08/2025
خوان ألفينا

ألفينا - الزمالك

حسم البرازيلي خوان ألفينا جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل هدف في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وسجل ألفينا هدفا رائعا في فوز الزمالك على مودرن سبورت بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وتنافس اللاعب البرازيلي على أفضل هدف في الجولة الثالثة مع إيفرتون وعمرو السولية وعمر الساعي.

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

هدف ألفينا الأفضل في الجولة الثالثة

وكتبت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية: "بتصويت الجماهير.. مهارة ألفينا تحسم أفضل هدف في الجولة الثالثة".

وكان الزمالك انتصر على فاركو في الجولة الرابعة بهدف دون رد.

ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة وادي دجلة يوم الأحد المقبل في التاسعة مساءً ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 10 نقاط.

طالع مواعيد مباريات الجولة الخامسة في الدوري من هنا

 

الزمالك الدوري المصري خوان ألفينا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521706/-خوان-ألفينا-يحسم-أفضل-هدف-في-الجولة-الثالثة-من-الدوري", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "سليمان غريب", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8/271" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":" خوان ألفينا يحسم أفضل هدف في الجولة الثالثة من الدوري", "alternativeHeadline":" خوان ألفينا يحسم أفضل هدف في الجولة الثالثة من الدوري", "description": "حسم البرازيلي خوان ألفينا جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل هدف في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/21/122025_8_21_22_17.webp", "keywords": "خوان ألفينا-الزمالك-الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521706/-خوان-ألفينا-يحسم-أفضل-هدف-في-الجولة-الثالثة-من-الدوري", "articleBody": "حسم البرازيلي خوان ألفينا جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل هدف في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.وسجل ألفينا هدفا رائعا في فوز الزمالك على مودرن سبورت بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.وتنافس اللاعب البرازيلي على أفضل هدف في الجولة الثالثة مع إيفرتون وعمرو السولية وعمر الساعي.للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هناهدف ألفينا الأفضل في الجولة الثالثةوكتبت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية: "بتصويت الجماهير.. مهارة ألفينا تحسم أفضل هدف في الجولة الثالثة".وكان الزمالك انتصر على فاركو في الجولة الرابعة بهدف دون رد.ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة وادي دجلة يوم الأحد المقبل في التاسعة مساءً ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.ويتصدر الزمالك جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 10 نقاط.طالع مواعيد مباريات الجولة الخامسة في الدوري من هنا&nbsp;", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/21/122025_8_21_22_17.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 28T18:57: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-28T18:57:39+03:00", "datePublished" : "2025-08-28T18:57:00+03:00" }