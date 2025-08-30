المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر يكشف لـ"يلا كورة".. تفاصيل إصابة بن رمضان وموقفه من مباراة بيراميدز

يلا كورة

كتب - يلا كورة

07:16 م 28/08/2025
محمد بن رمضان

محمد علي بن رمضان - لاعب الأهلي

غاب محمد علي بن رمضان، لاعب وسط الأهلي، عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الخميس.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

إصابة بن رمضان

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة": "محمد علي بن رمضان اشتكى قبل التدريبات اليوم الخميس، من إجهاد في العضلة الخلفية، ولم يشارك في المران".

وأضاف: "الأهلي يحسم موقف محمد علي بن رمضان من التواجد في مباراة بيراميدز في تدريبات الغد الجمعة".

وسبق وأعلن النادي الأهلي التعاقد مع محمد علي بن رمضان قادما من نادي فرينكفاروزي المجري قبل بطولة كأس العالم للأندية 2025 الماضية.

وشارك صاحب الـ25 عاما مع الأهلي حتى الآن في 6 مباريات سجل خلالهم هدف وحيد وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

نتائج الأهلي

وبدأ الأهلي بطولة الدوري بالتعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، قبل أن ينتصر على فاركو بنتيجة 4-1، وفي الجولة الرابعة تعادل مع غزل المحلة دون أهداف.

بينما غاب الأهلي على المشاركة في الجولة الثالثة لبطولة الدوري بسبب نظام المسابقة التي يشارك فيها 21 فريقا في الموسم الحالي وبالتالي يمنح فريق في كل جولة الراحة من المباريات.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري العضلة الخلفية بيراميدز محمد علي بن رمضان

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

