أشرف صبحي: القانون الجديد للرياضة يعزز الرقابة المالية على الأندية

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:56 م 28/08/2025 تعديل في 29/08/2025
أشرف صبحي

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على عدد من القضايا المهمة المتعلقة بالرياضة المصرية.

قانون الرياضة الجديد وأزمة أرض الزمالك

وأكد الوزير في حوار أجراه على قناة "TEN" أن "قانون الرياضة الجديد سوف يلزم الأندية بعدم تجاوز نفقاتها لإيراداتها، مع تعزيز الرقابة المالية على الأندية بعد تطبيق القانون".

"يلا كورة" يكشف أبرز الحالات التي ناقشها رويز مع الحكام

وحول أزمة أرض نادي الزمالك، أوضح صبحي أن "بشأن أزمة أرض نادي الزمالك ننتظر نتائج الإجراءات التي اتخذها النادي ووزارة الإسكان"، مؤكداً التزام الوزارة بالتعامل مع مثل هذه الأزمات وفق الأطر القانونية، حيث قال: "نلتزم كوزارة بالتعامل مع أزمات الأندية وفق الأطر القانونية مع الحفاظ على استقرار هذه المؤسسات".

دعوة للجماهير.. التكاتف لدعم المنتخب الوطني 

كما وجه الوزير دعوة للجماهير المصرية بالتكاتف لدعم المنتخب الوطني، قائلاً: "أدعو الجماهير إلى التكاتف والالتفاف حول المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة".

وفي سياق متصل، تمنى الشفاء العاجل للاعب محمد عبد المنعم، معبراً عن أمله في عودته السريعة إلى الملاعب، حيث قال: "نتمنى الشفاء العاجل للاعب محمد عبد المنعم وعودته السريعة إلى الملاعب".

الزمالك يصدر بيانا جديدا بشأن أرض أكتوبر

وأشاد صبحي بالنجم المصري محمد صلاح، واصفاً إياه بأنه "مؤسسة اقتصادية واجتماعية بذاته"، مؤكداً على أهمية تكريمه ودعمه، حيث صرح: "من كان يتخيل أن يصبح لدينا لاعب ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في العالم؟ محمد صلاح يعد مؤسسة اقتصادية واجتماعية بذاته ومن واجبنا تكريمه ودعمه في كل مناسبة".

محمد صلاح المنتخب الوطني قانون الرياضة محمد عبد المنعم وزارة الإسكان الرقابة المالية أندية رياضية أزمة نادي الزمالك

