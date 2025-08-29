يشهد اليوم الجمعة، إقامة بعض المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات، والتي يأتي على رأسها افتتاح الجولة الخامسة في الدوري المصري الممتاز.

وتقام 3 مباريات مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري المصري.

ويفتتح المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا، منافسات الجولة، فيما يلعب الاتحاد السكندري وإنبي على ستاد الإسكندرية، والبنك الأهلي يلاقي طلائع الجيش.

وتنطلق أيضًا منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، وتقام مباراتين مساء اليوم الجمعة، حيث يستضيف إلتشي منافسه ليفانتي، ويلعب فالنسيا أمام خيتافي.

إليكم أبرز المباريات

الدوري المصري

المقاولون العرب - سيراميكا كليوباترا - الساعة 6 مساءً - أون سبورت1.

الاتحاد السكندري - إنبي - الساعة 9 مساءً - أون سبورت1.

البنك الأهلي - طلائع الجيش - الساعة 9 مساءً - أون سبورت2.

الدوري الإسباني

إلتشي - ليفانتي - الساعة 8:30 مساءً - بي إن سبورتس HD3.

فالنسيا - خيتافي - الساعة 10:30 مساءً - بي إن سبورتس HD3.

الدوري الإيطالي

كريمونيسي - ساسولو - الساعة 7:30 مساءً.

ليتشي - ميلان - الساعة 9:45 مساءً.