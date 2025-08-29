كشفت القضايا التي رفعها هدرسفيلد الإنجليزي ضد كل من الأهلي وبيراميدز العديد من التفاصيل المالية في المفاوضات التي تمت مع الناديين فيما يتعلق برمضان صبحي.

رمضان صبحي انتقل إلى الأهلي مرتين متتاليتين على سبيل الإعارة قبل أن يكون قراره النهائي فيما بعد الانضمام لصفوف بيراميدز في سبتمبر 2020.

صفقة كانت حديث الساعة في هذا التوقيت، بعد أن ظن صرح اللاعب بنفسه في أكثر من مناسبة أنه في حالة العودة إلى مصر لن يلعب لغير الأهلي.

لكن ماذا الذي تكشفه لنا مستندات بعض القضايا فيما يتعلق بالتفاصيل المالية والمفاوضات التي تمت من جانب الأهلي ثم بيراميدز في سبيل التعاقد مع رمضان صبحي، وذلك بعد 5 سنوات أحد أبرز الصفقات في تاريخ بيراميدز؟

ويرصد يلا كورة التفاصيل الكاملة من خلال بعض الأوراق التي كشف عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم وفقًا للقواعد المعمول بها في مثل هذه القضايا.

إعارة غالية الثمن

كشفت حكم صادر من غرفة شئون اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عام 2022، عن التفاصيل المالية الكاملة في إعارة رمضان صبحي الثانية إلى الأهلي.

تكلفت جزينة الأهلي 1.6 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدمات رمضان صبحي لمدة عام.

استفاد النادي الإنجليزي أيضًا من إضافات تقدر بـ300 ألف جنيه إسترليني يحصل عليها النادي في حالة فوز الأهلي ببطولة الدوري (150 ألف) ودوري أبطال أفريقيا (150 ألف).

وكانت تلك هي سبب خلاف الأهلي مع النادي، حيث أن نادي القرن الأفريقي حقق البطولتين بعد انتهاء إعارة رمضان صبحي ولم يكن هدرسفيلد قد سمح بتمديد الإعارة لمدة بعد 30 يونيو، وهو نفس التوقيت الذي امتد فيه الموسم حتى نوفمبر بسبب جائحة فيروس كورونا.

مفاوضات الأهلي لشراء عقد رمضان

أبرز تصريح تحدث متعلق بمفاوضات الأهلي لشراء عقد رمضان صبحي، كان حديث أمير توفيق مدير تعاقدات النادي آنذاك الذي أفصح عنه اللاعب حيث قال له عندما طلب وقت من أجل التفكير في ظل وجود عروض أخرى "ساعة وترد علينا".

أثناء محاولات الأهلي من أجل التفاوض على شراء عقد رمضان صبحي كاملًا، عرض تمديد الإعارة حتى نهاية المنافسات في مصر في أكتوبر، ووسط رفض النادي الإنجليزي طلب شراء اللاعب مقابل 2.5 مليون إسترليني.

رد هدرسفيلد على طلب الأهلي في 26 يونيو 2020، برفض تمديد الإعارة وطلب 7 مليون إسترليني في حال رغب الأهلي التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي.

وقام الأهلي في 29 يونيو برفع العرض الخاص بشراء عقد اللاعب إلى 2.8 مليون إسترليني، ثم توقفت المفاوضات لفترة حتى عاد الأهلي في 10 أغسطس وعرض 3.5 مليون إسترليني.

معضلة "ساعة وترد علينا"

بعد إرسال الأهلي عرضًا إلى نادي هدرسفيلد بقيمة 3.5 مليون إسترليني، رأي النادي الإنجليزي إمكانية بيع اللاعب إلى ناديه السابق، وقام بالتواصل رسميًا مع الفريق القاهري.

رد هدرسفيلد في نفس اليوم بخطاب قال فيه: "شكرًا لكم على عرضكم الأخير بشأن انتقال اللاعب إلى الأهلي. بشرط موافقة اللاعب على الشروط الشخصية (...) بحلول الساعة 12 ظهرًا من يوم الثلاثاء 11 أغسطس ٢٠٢٠، سيوافق النادي على الانتقال بكل سرور، في حال عدم التوصل إلى اتفاق حتى هذا الموعد، سيعود اللاعب فورًا إلى نادي هدرسفيلد تاون."

وبناء على ذلك لم يكن الأهلي يمتلك رفاهية الوقت للتفاوض مع رمضان صبحي على البنود الشخصية في عقده، حيث أن هدرسفيلد وضع شرط زمني يجب الإلتزام به من أجل اتمام الاتفاق، وهذا ما يفسر مقولة "ساعة وترد علينا".

الانتقال إلى بيراميدز بمقابل أقل

بعد فشل الأهلي في اقناع رمضان صبحي فيما يتعلق بالبنود الشخصية، ظهر بوضوح دور بيراميدز في الأمر، حيث أنه لم يكمل صفقة رمضان صبحي مع نادي هدرسفيلد إلا بعد شهر كامل، وتمت من خلال شروط مالية أقل.

صفقة انتقل رمضان صبحي إلى بيراميدز تمت في 10 سبتمبر 2020، مقابل 2.5 مليون جنيه إسترليني، بجانب إضافات تقدر بحوالي 500 ألف جنيه إسترليني.

واتفق بيراميدز على دفع المقابل المادي على حوالي 10 أشهر تقسم على 3 أقساط، الأول بقيمة مليون إسترليني فور اتمام الصفقة، والثاني في يناير 2021 بقيمة 750 ألف، والأخير في يوليو 2021 مقابل 750 ألف.

وتم وضع الإضافات مقسمة على 3 مواسم حتى 2022-2023، وكانت تتمثل في 100 ألف إسترليني عن المشاركة في 20 مباراة، ومثلها بعد تسجيل 10 أهداف.