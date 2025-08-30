المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ثنائي هجومي وآخر في الدفاع.. غيابات بيراميدز أمام الأهلي بالدوري المصري

رمضان حسن

كتب - رمضان حسن

04:01 م 29/08/2025
بيراميدز

بيراميدز

مباراة مرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، في قمة الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز، على ستاد السلام، في تمام التاسعة من مساء غدًا السبت.

ويدخل بيراميدز مباراة الأهلي، وهو يعاني من بعض الغيابات المؤثرة، وذلك لأسباب مختلف.

غيابات بيراميدز أمام الأهلي

وعلم يلا كورة، أن الثلاثي رمضان صبحي، ومصطفى فتحي، ومحمود مرعي، سيغيبون عن مباراة الأهلي؛ بسبب الإصابة.

بينما يغيب محمد الشيبي عن مباراة بيراميدز أمام الأهلي؛ بسبب الإيقاف لحصوله على طرد في مباراة مودرن سبورت الماضية.

ويستمر غياب رمضان صبحي عن مباريات بيراميدز هذا الموسم، حيث إنه لم يشارك في أي مباراة مع الفريق بسبب الإصابة.

فيما يعاني مصطفى فتحي من إصابة بتمزق في العضلة الأمامية؛ أدت إلى غيابه عن مباراتي المصري البورسعيدي، وموردن سبورت.

وأكد المنيري على أن مصطفى فتحي، سيغيب لبعض الوقت عن الفريق، إذ سيخضع لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للعودة مجددًا للتواجد مع السماوي.

ويعاني محمود مرعي من إصابة في الركبة، ولم تتحدد مدة غيابه عن الفريق حتى الآن.

ويحتل بيراميدز المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 5 نقاط.

مباراة بيراميدز القادمة
الأهلي الدوري المصري بيراميدز

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

