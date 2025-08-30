المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"عنف ومطاردات واشتباكات".. الأهلي وبيراميدز وسنوات من الصراع (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

07:04 م 29/08/2025
يستضيف ملعب "السلام" مساء غدٍ السبت، في لقاء سيُقام في التاسعة بتوقيت القاهرة، ضمن حسابات الأسبوع الخامس من بطولة الدوري، نسخة موسم 2025-2026.

وكان فريق الأهلي قد تعادل بنتيجة سلبية في الجولة الماضية مع غزل المحلة على ملعب الأخير، ليكون التعادل الثاني للفريق الأحمر بعد نتيجة الجولة الأولى مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2.

في المقابل، خسر فريق بيراميدز في الجولة الماضية من منافسه مودرن سبورت بهدف مقابل هدفين، ليتلقى الفريق "السماوي" الخسارة الأولى بعد التعادل في مباراتين والفوز في لقاء.

لمعرفة ترتيب الدوري المصري.. اضغط هنا

عنف واشتباكات

خلال تاريخ مواجهات الفريقين، شهدت العديد من اللقطات العنيفة من جانب لاعبي الفريقين، بل وصل الأمر أيضًا إلى مستوى الجهاز الفني.

اللقطة الأشهر والأكثر جدلاً كانت بين حسين الشحات والمغربي الدولي محمد الشيبي، حيث امتدت الأزمة بعد نهاية المباراة في مسابقة الدوري عام 2023.

وانتهى الخلاف بين الطرفين بالصلح بين لاعب الأهلي ونظيره في بيراميدز، إلا أن الشيبي سيغيب عن لقاء الغد بداعي الإيقاف بسبب طرده في لقاء مودرن سبورت الماضي.

لمعرفة ترتيب هدافي الدوري.. اضغط هنا

لمشاهدة لقطات الاشتباك بين الأهلي وبيراميدز.. اضغط هنا، أو الاطلاع على الألبوم المرفق في الموضوع.

الأهلي الدوري المصري بيراميدز حسين الشحات محمد الشيبي

أخبار تهمك

