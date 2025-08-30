يستضيف ملعب "السلام" مساء غدٍ السبت، في لقاء سيُقام في التاسعة بتوقيت القاهرة، ضمن حسابات الأسبوع الخامس من بطولة الدوري، نسخة موسم 2025-2026.

وكان فريق الأهلي قد تعادل بنتيجة سلبية في الجولة الماضية مع غزل المحلة على ملعب الأخير، ليكون التعادل الثاني للفريق الأحمر بعد نتيجة الجولة الأولى مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2.

في المقابل، خسر فريق بيراميدز في الجولة الماضية من منافسه مودرن سبورت بهدف مقابل هدفين، ليتلقى الفريق "السماوي" الخسارة الأولى بعد التعادل في مباراتين والفوز في لقاء.

عنف واشتباكات

خلال تاريخ مواجهات الفريقين، شهدت العديد من اللقطات العنيفة من جانب لاعبي الفريقين، بل وصل الأمر أيضًا إلى مستوى الجهاز الفني.

اللقطة الأشهر والأكثر جدلاً كانت بين حسين الشحات والمغربي الدولي محمد الشيبي، حيث امتدت الأزمة بعد نهاية المباراة في مسابقة الدوري عام 2023.

وانتهى الخلاف بين الطرفين بالصلح بين لاعب الأهلي ونظيره في بيراميدز، إلا أن الشيبي سيغيب عن لقاء الغد بداعي الإيقاف بسبب طرده في لقاء مودرن سبورت الماضي.

