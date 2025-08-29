المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
معاناة زعيم الثغر مستمرة.. إنبي يقتحم المربع الذهبي باكتساح الاتحاد السكندري

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:01 م 29/08/2025
الاتحاد وإنبي

الاتحاد السكندري ضد إنبي

حقق إنبي انتصارا كاسحًا على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم، اليوم الجمعة، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت مباراة الاتحاد ضد إنبي على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

طالع نتائج مباريات الجولة الخامسة في الدوري من هنا

الاتحاد السكندري ضد إنبي

دخل الاتحاد السكندري المباراة بتشكيلة مكونة من: "صبحي سليمان - أبوبكر اليادي - محمد سامي- مصطفى إبراهيم- كريم الديب - محمد توني- ناصر ناصر - فافيور أكيم - سيفوري إيزاك - فادي فريد- جون إيبوكا".

وجاء تشكيل إنبي كالتالي: "عبد الرحمن سمير - مروان داود – أحمد صبيحة – أحمد كالوشا – محمد سمير سعد - أحمد العجوز - مودي ناصر – أحمد كفتة - محمد شريف – أحمد زكي – حامد عبد الله".

افتتح إنبي التسجيل في الدقيقة 33 بعدما تلقى أحمد زكي تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة داخل شباك الاتحاد، لتصبح النتيجة 1-0.

انتهى الشوط الأول بتقدم إنبي على الاتحاد السكندري بهدف دون رد.

وعزز محمد حتحوت تقدم إنبي في الدقيقة 73 بالهدف الثاني بعد ارتباك في الدفاع، ليُزيد من معاناة زعيم الثغر.

وفي الدقيقة 84 سجل إنبي الهدف الثالث بعد ارتباك في دفاع الاتحاد ثم تمريرة من رفيق كابو ذهبت إلى مودي ناصر الذي أطلق تسديدة داخل شباك زعيم الثغر، لتصبح النتيجة 3-0.

وانتهت أحداث المباراة بفوز إنبي على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد.

وبهذه النتيجة (3-0)، يحقق إنبي فوزه الثاني في الدوري، ليقتحم المربع الذهبي بعدما رفع رصيده إلى 8 نقاط.

على الجانب الآخر، يتلقى الاتحاد السكندري الهزيمة الثالثة هذا الموسم، ليتوقف عند 4 نقاط في المركز الثامن عشر.

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

إنبي الدوري المصري طلائع الجيش الاتحاد السكندري البنك الأهلي

