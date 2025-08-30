تحت شعار "لا مفر من تحقيق الفوز".. يتجدد صراع الأهلي وبيراميدز في مواجهة مثيرة لا تقبل القسمة على اثنين في الدوري المصري الممتاز .

ويستضيف الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء اليوم السبت، على ستاد السلام في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

ودائما ما تحمل مواجهات الأهلي وبيراميدز إثارة ومتعة نظرا لقوة المنافسة بين الفريقين، حيث انحصر الصراع على لقب الدوري بينهما في الموسمين الماضيين.

وسيكون صراع السبت على أغلى ثلاث نقاط في الموسم، لأن الفوز سيمنح الفائز دفعة معنوية قوية، في ظل النتائج غير المرضية بالنسبة للفريقين.

نتائج الأهلي وبيراميدز في الدوري

يدخل الفريقان مواجهة الليلة وهما يبحثان عن الثلاث نقاط لاستعادة الثقة وإعادة الهدوء من أجل استكمال الموسم ولتجنب زيادة الضغوط حال تحقيق نتيجة غير إيجابية.

وفقد المارد الأحمر 4 نقاط في 3 مباريات، حيث تعادل مع مودرن سبورت 2-2 وفاز على فاركو 4-1 ثم سقط في فخ التعادل السلبي ضد غزل المحلة.

على الجانب الآخر، افتتح بيراميدز موسمه بالتعادل السلبي أمام وادي دجلة ثم انتصر على الإسماعيلي 1-0، وتعادل مع المصري 2-2 قبل أن يسقط أمام مودرن سبورت 2-1.

ماذا يدور في عقل يورشيتش قبل مواجهة الأهلي؟

يدخل الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش مواجهة الأهلي وهو يعاني من غيابات مؤثرة بين الإصابة والإيقاف.

ويفتقد يورشيتش جهود مصطفى فتحي، رمضان صبحي، محمد الشيبي، ومحمود مرعي.

ولا شك أن هناك بعض المراكز تؤرق المدرب الكرواتي قبل مواجهة الأهلي المرتقبة.

ويفاضل يورشيتش في خط الدفاع بين الثلاثي علي جبر وأسامة جلال وأحمد سامي لاختيار (اثنين من بينهم) للبدء أمام الأهلي.

وربما الخيار الأقرب هو الاعتماد على الثنائي أحمد سامي وأسامة جلال في خط الدفاع.

وفي الجبهة اليمنى، سيكون يورشيتش أمام خيارين لتعويض غياب محمد الشيبي، إما الاعتماد على أحمد توفيق وهو الأقرب أو طارق علاء.

ولا يواجه يورشيتش أي أزمات في وسط الملعب، إذ سيعتمد على وليد الكرتي وبلاتي توريه ومهند لاشين.

أما الثلاثي الهجومي، فهناك إيفرتون وفيستون ماييلي، بينما يفاضل يورشيتش بين عبد الرحمن مجدي أو أحمد عاطف قطة لشغل الجناح الأيمن.

ومن المتوقع أن يبدأ بيراميدز مواجهة الأهلي بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال أو علي جبر - أحمد توفيق أو طارق علاء

خط الوسط: الكرتي - توريه - مهند لاشين

خط الهجوم: إيفرتون- ماييلي - أحمد عاطف قطة أو عبدالرحمن مجدي