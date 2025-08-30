المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لا مساس بوسط الملعب ومفاضلة في 3 مراكز.. كيف يفكر يورشيتش لمواجهة الأهلي بالدوري؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

12:00 ص 30/08/2025
كرونسلاف يورشيتش

يورشيتش - بيراميدز

تحت شعار "لا مفر من تحقيق الفوز".. يتجدد صراع الأهلي وبيراميدز في مواجهة مثيرة لا تقبل القسمة على اثنين في الدوري المصري الممتاز .

ويستضيف الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء اليوم السبت، على ستاد السلام في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

طالع نتائج مباريات الجولة الخامسة في الدوري من هنا

ودائما ما تحمل مواجهات الأهلي وبيراميدز إثارة ومتعة نظرا لقوة المنافسة بين الفريقين، حيث انحصر الصراع على لقب الدوري بينهما في الموسمين الماضيين.

وسيكون صراع السبت على أغلى ثلاث نقاط في الموسم، لأن الفوز سيمنح الفائز دفعة معنوية قوية، في ظل النتائج غير المرضية بالنسبة للفريقين.

نتائج الأهلي وبيراميدز في الدوري

يدخل الفريقان مواجهة الليلة وهما يبحثان عن الثلاث نقاط لاستعادة الثقة وإعادة الهدوء من أجل استكمال الموسم ولتجنب زيادة الضغوط حال تحقيق نتيجة غير إيجابية.

وفقد المارد الأحمر 4 نقاط في 3 مباريات، حيث تعادل مع مودرن سبورت 2-2 وفاز على فاركو 4-1 ثم سقط في فخ التعادل السلبي ضد غزل المحلة.

على الجانب الآخر، افتتح بيراميدز موسمه بالتعادل السلبي أمام وادي دجلة ثم انتصر على الإسماعيلي 1-0، وتعادل مع المصري 2-2 قبل أن يسقط أمام مودرن سبورت 2-1.

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

ماذا يدور في عقل يورشيتش قبل مواجهة الأهلي؟

يدخل الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش مواجهة الأهلي وهو يعاني من غيابات مؤثرة بين الإصابة والإيقاف.

ويفتقد يورشيتش جهود مصطفى فتحي، رمضان صبحي، محمد الشيبي، ومحمود مرعي.

ولا شك أن هناك بعض المراكز تؤرق المدرب الكرواتي قبل مواجهة الأهلي المرتقبة.

ويفاضل يورشيتش في خط الدفاع بين الثلاثي علي جبر وأسامة جلال وأحمد سامي لاختيار (اثنين من بينهم) للبدء أمام الأهلي.

وربما الخيار الأقرب هو الاعتماد على الثنائي أحمد سامي وأسامة جلال في خط الدفاع.

وفي الجبهة اليمنى، سيكون يورشيتش أمام خيارين لتعويض غياب محمد الشيبي، إما الاعتماد على أحمد توفيق وهو الأقرب أو طارق علاء.

ولا يواجه يورشيتش أي أزمات في وسط الملعب، إذ سيعتمد على وليد الكرتي وبلاتي توريه ومهند لاشين.

أما الثلاثي الهجومي، فهناك إيفرتون وفيستون ماييلي، بينما يفاضل يورشيتش بين عبد الرحمن مجدي أو أحمد عاطف قطة لشغل الجناح الأيمن.

ومن المتوقع أن يبدأ بيراميدز مواجهة الأهلي بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال أو علي جبر - أحمد توفيق أو طارق علاء

خط الوسط: الكرتي - توريه - مهند لاشين

خط الهجوم: إيفرتون- ماييلي - أحمد عاطف قطة أو عبدالرحمن مجدي

الأهلي الدوري المصري بيراميدز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521831/-لا-مساس-بوسط-الملعب-ومفاضلة-في-3-مراكز-كيف-يفكر-يورشيتش-لمواجهة-الأهلي-بالدوري-", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "سليمان غريب", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8/271" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":" لا مساس بوسط الملعب ومفاضلة في 3 مراكز.. كيف يفكر يورشيتش لمواجهة الأهلي بالدوري؟", "alternativeHeadline":" الاهلي وبيراميدز.. كيف يفكر يورشيتش لموقعة الدوري؟", "description": "تحت شعار "لا مفر من تحقيق الفوز".. يتجدد صراع الأهلي وبيراميدز في مواجهة مثيرة لا تقبل القسمة على اثنين في الدوري المصري الممتاز . ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/1/26/474996035-1708754486375825-3432074746694482733-n2025_1_26_21_48.webp", "keywords": "الأهلي-بيراميدز-الدوري المصري", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521831/-لا-مساس-بوسط-الملعب-ومفاضلة-في-3-مراكز-كيف-يفكر-يورشيتش-لمواجهة-الأهلي-بالدوري-", "articleBody": "تحت شعار "لا مفر من تحقيق الفوز".. يتجدد صراع الأهلي وبيراميدز في مواجهة مثيرة لا تقبل القسمة على اثنين في الدوري المصري الممتاز .ويستضيف الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء اليوم السبت، على ستاد السلام في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.طالع نتائج مباريات الجولة الخامسة في الدوري من هناودائما ما تحمل مواجهات الأهلي وبيراميدز إثارة ومتعة نظرا لقوة المنافسة بين الفريقين، حيث انحصر الصراع على لقب الدوري بينهما في الموسمين الماضيين.وسيكون صراع السبت على أغلى ثلاث نقاط في الموسم، لأن الفوز سيمنح الفائز دفعة معنوية قوية، في ظل النتائج غير المرضية بالنسبة للفريقين.نتائج الأهلي وبيراميدز في الدورييدخل الفريقان مواجهة الليلة وهما يبحثان عن الثلاث نقاط لاستعادة الثقة وإعادة الهدوء من أجل استكمال الموسم ولتجنب زيادة الضغوط حال تحقيق نتيجة غير إيجابية.وفقد المارد الأحمر 4 نقاط في 3 مباريات، حيث تعادل مع مودرن سبورت 2-2 وفاز على فاركو 4-1 ثم سقط في فخ التعادل السلبي ضد غزل المحلة.على الجانب الآخر، افتتح بيراميدز موسمه بالتعادل السلبي أمام وادي دجلة ثم انتصر على الإسماعيلي 1-0، وتعادل مع المصري 2-2 قبل أن يسقط أمام مودرن سبورت 2-1.للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هناماذا يدور في عقل يورشيتش قبل مواجهة الأهلي؟يدخل الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش مواجهة الأهلي وهو يعاني من غيابات مؤثرة بين الإصابة والإيقاف.ويفتقد يورشيتش جهود مصطفى فتحي، رمضان صبحي، محمد الشيبي، ومحمود مرعي.ولا شك أن هناك بعض المراكز تؤرق المدرب الكرواتي قبل مواجهة الأهلي المرتقبة.ويفاضل يورشيتش في خط الدفاع بين الثلاثي علي جبر وأسامة جلال وأحمد سامي لاختيار (اثنين من بينهم) للبدء أمام الأهلي.وربما الخيار الأقرب هو الاعتماد على الثنائي أحمد سامي وأسامة جلال في خط الدفاع.وفي الجبهة اليمنى، سيكون يورشيتش أمام خيارين لتعويض غياب محمد الشيبي، إما الاعتماد على أحمد توفيق وهو الأقرب أو طارق علاء.ولا يواجه يورشيتش أي أزمات في وسط الملعب، إذ سيعتمد على وليد الكرتي وبلاتي توريه ومهند لاشين.أما الثلاثي الهجومي، فهناك إيفرتون وفيستون ماييلي، بينما يفاضل يورشيتش بين عبد الرحمن مجدي أو أحمد عاطف قطة لشغل الجناح الأيمن.ومن المتوقع أن يبدأ بيراميدز مواجهة الأهلي بتشكيلة مكونة من:حراسة المرمى: أحمد الشناويخط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال أو علي جبر - أحمد توفيق أو طارق علاءخط الوسط: الكرتي - توريه - مهند لاشينخط الهجوم: إيفرتون- ماييلي - أحمد عاطف قطة أو عبدالرحمن مجدي", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/1/26/474996035-1708754486375825-3432074746694482733-n2025_1_26_21_48.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 30T00:00: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-30T00:04:42+03:00", "datePublished" : "2025-08-30T00:00:00+03:00" }