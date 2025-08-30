المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي أمام بيراميدز في الدوري المصري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:09 ص 30/08/2025
الأهلي

صورة أرشيفية

يضرب النادي الأهلي موعدًا مع نظيره بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يصطدم الثنائي ببعضهما مبكرًا في المسابقة، بحثًا عن تصحيح موقعهما بجدول الترتيب بعد سلسلة التعثرات التي رافقتهما.

ويواجه فريق الأهلي نظيره بيراميدز، لحساب منافسات الجولة الخامسة من مباريات الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء في ملعب السلام بدلًا من القاهرة الذي كان محددًا له استضافة الموقعة التي ستجمعهما.

جدول مباريات اليوم السبت

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز

وتنطلق المواجهة بين الأهلي وبيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتنقل أحداث المباراة بين الأهلي وبيراميدز، عبر شبكة قنوات (أون سبورت) الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وبالتحديد عبر قناة (أون سبورت 1).

جدول ترتيب الدوري المصري.

موقف الأهلي وبيراميدز

يتواجد الأهلي في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 5 نقاط حققها الأحمر من 3 مباريات خاضها، حيث نجح في تحقيق انتصار وسقط في فخ التعادل خلال مناسبتين.

ويستقر بيراميدز في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري، وذلك برصيد 5 نقاط، إذ خاض السماوي 4 مباريات ونجح في تحقيق الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في مناسبتين، وسقط في فخ الهزيمة خلال لقاء واحد.

الأهلي وبيراميدز يبحثان عن نتيجة غائبة منذ "400 يوم" في الدوري

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري بيراميدز

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

