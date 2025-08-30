يضرب النادي الأهلي موعدًا مع نظيره بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يصطدم الثنائي ببعضهما مبكرًا في المسابقة، بحثًا عن تصحيح موقعهما بجدول الترتيب بعد سلسلة التعثرات التي رافقتهما.

ويواجه فريق الأهلي نظيره بيراميدز، لحساب منافسات الجولة الخامسة من مباريات الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء في ملعب السلام بدلًا من القاهرة الذي كان محددًا له استضافة الموقعة التي ستجمعهما.

جدول مباريات اليوم السبت

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز

وتنطلق المواجهة بين الأهلي وبيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتنقل أحداث المباراة بين الأهلي وبيراميدز، عبر شبكة قنوات (أون سبورت) الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وبالتحديد عبر قناة (أون سبورت 1).

جدول ترتيب الدوري المصري.

موقف الأهلي وبيراميدز

يتواجد الأهلي في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 5 نقاط حققها الأحمر من 3 مباريات خاضها، حيث نجح في تحقيق انتصار وسقط في فخ التعادل خلال مناسبتين.

ويستقر بيراميدز في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري، وذلك برصيد 5 نقاط، إذ خاض السماوي 4 مباريات ونجح في تحقيق الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في مناسبتين، وسقط في فخ الهزيمة خلال لقاء واحد.

