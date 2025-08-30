المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

مفاضلة في وسط الملعب وعودة شريف.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز بالدوري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:26 ص 30/08/2025
الأهلي

صورة أرشيفية

يسيطر التفكير على عقل خوسيه ريبييرو، المدير الفني للنادي الأهلي، قبل مواجهة بيراميدز، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يأمل المدرب الإسباني في تحقيق انتصار هام أمام السماوي.

ويواجه النادي الأهلي نظيره بيراميدز، لحساب منافسات الجولة الخامسة من مباريات الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء على أرضية ملعب السلام مساء اليوم السبت.

جدول مباريات اليوم السبت

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

علم مراسل "يلا كورة" أن خوسيه ريبييرو، استقر على التشكيل الأقرب الذي سيخوض به مواجهة بيراميدز والتي ستجمعهما بالدوري المصري، والذي على الأغلب سيكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، أحمد رمضان بيكهام، كريم فؤاد

خط الوسط: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان (أحمد نبيل كوكا)، أشرف بنشرقي، محمود حسن تريزيجيه، أحمد مصطفي زيزو

خط الهجوم: محمد شريف

جدول ترتيب الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز

يلتقي الأهلي أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتنقل أحداث المباراة بين الأهلي وبيراميدز، عبر شبكة قنوات (أون سبورت) الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وبالتحديد عبر قناة (أون سبورت 1).

يلا كورة يكشف ..كيف يفكر ريبيرو لمواجهة بيراميدز؟

الأهلي الدوري المصري بيراميدز

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

التعليقات

