يسيطر التفكير على عقل خوسيه ريبييرو، المدير الفني للنادي الأهلي، قبل مواجهة بيراميدز، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يأمل المدرب الإسباني في تحقيق انتصار هام أمام السماوي.

ويواجه النادي الأهلي نظيره بيراميدز، لحساب منافسات الجولة الخامسة من مباريات الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء على أرضية ملعب السلام مساء اليوم السبت.

جدول مباريات اليوم السبت

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

علم مراسل "يلا كورة" أن خوسيه ريبييرو، استقر على التشكيل الأقرب الذي سيخوض به مواجهة بيراميدز والتي ستجمعهما بالدوري المصري، والذي على الأغلب سيكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، أحمد رمضان بيكهام، كريم فؤاد

خط الوسط: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان (أحمد نبيل كوكا)، أشرف بنشرقي، محمود حسن تريزيجيه، أحمد مصطفي زيزو

خط الهجوم: محمد شريف

جدول ترتيب الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز

يلتقي الأهلي أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتنقل أحداث المباراة بين الأهلي وبيراميدز، عبر شبكة قنوات (أون سبورت) الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وبالتحديد عبر قناة (أون سبورت 1).

يلا كورة يكشف ..كيف يفكر ريبيرو لمواجهة بيراميدز؟