كلام فى الكورة
ظهور قطة.. تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي في الدوري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:43 ص 30/08/2025
بيراميدز

فريق بيراميدز

تتجه الأنظار صوب ملعب السلام، مساء اليوم السبت، حيث المواجهة الهامة التي ستجمع بين الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي الثنائي بحثًا عن العودة إلى الطريق الصحيح.

ويواجه النادي الأهلي نظيره بيراميدز، لحساب منافسات الجولة الخامسة من مباريات الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء على أرضية ملعب السلام مساء اليوم السبت.

مفاضلة في وسط الملعب وعودة شريف.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز في الدوري

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

علم مراسل "يلا كورة" أن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، استقر على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي، والتي ستجمعهما بالدوري اليوم السبت، والذي على الأغلب سيكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي - أحمد توفيق.

خط الوسط: وليد الكرتي - بلاتي توريه - مهند لاشين.

خط الهجوم: أحمد عاطف قطة - إيفرتون - فيستون ماييلي.

جدول ترتيب الدوري المصري

غيابات بيراميدز

يعاني نادي بيراميدز من مجموعة من الغيابات التي ضربته مؤخرًا وتنوعت ما بين إيقاف وإصابة، أبرزهم، رمضان صبحي (إصابة)، مصطفى فتحي (إصابة)، محمود مرعي (إصابة)، محمد الشيبي (إيقاف).

جدول مباريات اليوم السبت

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز

يلتقي الأهلي أمام بيراميدز، اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتنقل أحداث المباراة بين الأهلي وبيراميدز، عبر شبكة قنوات (أون سبورت) الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وبالتحديد عبر قناة (أون سبورت 1).

لا مساس بوسط الملعب ومفاضلة في 3 مراكز.. كيف يفكر يورشيتش لمواجهة الأهلي بالدوري؟

مباراة بيراميدز القادمة
الأهلي الدوري المصري بيراميدز

أخبار تهمك

التعليقات

