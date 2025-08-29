المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
يلا كورة يكشف.. موقف أحمد سامي من الرحيل عن الاتحاد.. وعقوبة إدارية

أحمد شاكر

كتب - أحمد شاكر

05:47 م 30/08/2025
أحمد سامي مدرب سموحة

أحمد سامي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري

بعد تعرض فريق الاتحاد السكندري لخسارة قاسية من إنبي بثلاثة أهداف دون مقابل، تلقى أحمد سامي، المدير الفني لفريق "زعيم الثغر"، العديد من الانتقادات.

ولم يحقق أحمد سامي الفوز سوى في مباراة واحدة كانت أمام الإسماعيلي بهدف دون رد، كما تلقى الخسارة في ثلاث مرات، والتعادل في مباراة.

لمعرفة ترتيب الاتحاد السكندري في الدوري.. اضغط هنا

موقف أحمد سامي

كشف مصدر لـ"يلا كورة"، اليوم السبت، عن ما يدور داخل مجلس إدارة الاتحاد السكندري بعد سلسلة من النتائج السلبية على مستوى بطولة الدوري.

وقال المصدر إن رئيس الاتحاد السكندري، محمد سلامة، قرر خصم نسبة من مستحقات اللاعبين على خلفية تراجع النتائج.

واشترط رئيس الاتحاد السكندري الفوز في المباراتين المقبلتين من أجل رفع عقوبة الخصم.

وأوضح المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - أن أحمد سامي هو من اختار اللاعبين، لذلك سيحصل على فرصته بشكل كامل.

وأشار المصدر إلى أن تغيير المدير الفني في الوقت الحالي، مع اختيار مدرب آخر، قد يعود بالسلب على الفريق وليس العكس.

وشدد المصدر على أن إدارة "زعيم الثغر" جددت الثقة في الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي، خاصة أن الدوري ما زال في بدايته.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد السكندري ضد فاركو يوم الجمعة (12 سبتمبر) في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري.

نتائج الاتحاد السكندري

المصري البورسعيدي 3×1 الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري 2×1 مودرن سبورت
الإسماعيلي 0×1 الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري 0×0 البنك الأهلي
الاتحاد السكندري 0×3 إنبي

الدوري المصري إنبي الاتحاد السكندري أحمد سامي

