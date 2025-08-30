دكة بدلاء الأهلي ضد بيراميدز في موقعة الدوري

لحظات قليلة تفصلنا عن انطلاق قمة الأهلي وبيراميدز والمقرر إقامتها، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد السلام في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

طالع نتائج مباريات الجولة الخامسة في الدوري من هنا

وأعلن الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز وجاء ذلك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، أحمد رمضان، كريم فؤاد

خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان

خط الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: محمد شريف

دكة بدلاء الأهلي ضد بيراميدز

يجلس على دكة بدلاء الأهلي كل من: "مصطفى شوبير، عمر كمال، أحمد رضا، جراديشار، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، مصطفى العش، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا".

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا