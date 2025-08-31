المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"الزمالك وليفربول".. جدول مباريات الأحد والقنوات الناقلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:03 ص 31/08/2025
الزمالك

الزمالك

تقام اليوم الأحد مجموعة من المباريات المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، أبرزها مواجهة ليفربول أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي، إلى جانب لقاء وادي دجلة ضد الزمالك في الدوري المصري.

يفتتح مودرن سبورت الجولة بمواجهة الحدود في السادسة مساءً، وفي التوقيت نفسه يلتقي المصري مع كهرباء الإسماعيلية.

وتستكمل اللقاءات عند التاسعة مساءً بمباراة سموحة ضد بتروجت، فيما يواجه وادي دجلة فريق الزمالك.

تشهد الرابعة عصرًا انطلاق مواجهتين؛ الأولى تجمع نوتنجهام فوريست مع وست هام والثانية بين برايتون ومانشستر سيتي.

وفي قمة الجولة، يصطدم ليفربول بآرسنال عند السادسة والنصف مساءً، وتختتم المباريات بلقاء أستون فيلا أمام كريستال بالاس في التاسعة مساءً.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

مودرن سبورت X الحدود – الساعة 6 مساءً على قناة ON Sport 2

المصري X كهرباء الإسماعيلية – الساعة 6 مساءً على قناة ON Sport 1

سموحة X بتروجت – الساعة 9 مساءً على قناة ON Sport 2

وادي دجلة X الزمالك – الساعة 9 مساءً على قناة ON Sport 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

رايو فاليكانو X برشلونة – الساعة 10:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نوتنجهام فوريست X وست هام – الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 2

برايتون X مانشستر سيتي – الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 1

ليفربول X آرسنال – الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

أستون فيلا X كريستال بالاس – الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 2

 

الزمالك الدوري المصري الدوري الإسباني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521952/-الزمالك-وليفربول-جدول-مباريات-الأحد-والقنوات-الناقلة", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "يلا كورة", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%8a%d9%84%d8%a7-%d9%83%d9%88%d8%b1%d8%a9/99" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":""الزمالك وليفربول".. جدول مباريات الأحد والقنوات الناقلة", "alternativeHeadline":""الزمالك وليفربول".. جدول مباريات الأحد والقنوات ", "description": "تقام اليوم الأحد مجموعة من المباريات المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، أبرزها مواجهة ليفربول أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي، إلى جانب لقاء وادي دجلة ضد الزمالك في الدوري المصري. ", "articleSection": "الدوري المصري", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/21/screenshot-2025-08-21-2210262025_8_21_22_9.webp", "keywords": "الدوري المصري-الدوري الإسباني-الزمالك", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/egyptian-league/2977/news/521952/-الزمالك-وليفربول-جدول-مباريات-الأحد-والقنوات-الناقلة", "articleBody": "تقام اليوم الأحد مجموعة من المباريات المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، أبرزها مواجهة ليفربول أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي، إلى جانب لقاء وادي دجلة ضد الزمالك في الدوري المصري.يفتتح مودرن سبورت الجولة بمواجهة الحدود في السادسة مساءً، وفي التوقيت نفسه يلتقي المصري مع كهرباء الإسماعيلية.وتستكمل اللقاءات عند التاسعة مساءً بمباراة سموحة ضد بتروجت، فيما يواجه وادي دجلة فريق الزمالك.تشهد الرابعة عصرًا انطلاق مواجهتين؛ الأولى تجمع نوتنجهام فوريست مع وست هام والثانية بين برايتون ومانشستر سيتي.وفي قمة الجولة، يصطدم ليفربول بآرسنال عند السادسة والنصف مساءً، وتختتم المباريات بلقاء أستون فيلا أمام كريستال بالاس في التاسعة مساءً.مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلةمودرن سبورت X الحدود &ndash; الساعة 6 مساءً على قناة ON Sport 2المصري X كهرباء الإسماعيلية &ndash; الساعة 6 مساءً على قناة ON Sport 1سموحة X بتروجت &ndash; الساعة 9 مساءً على قناة ON Sport 2وادي دجلة X الزمالك &ndash; الساعة 9 مساءً على قناة ON Sport 1مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلةرايو فاليكانو X برشلونة &ndash; الساعة 10:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةنوتنجهام فوريست X وست هام &ndash; الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 2برايتون X مانشستر سيتي &ndash; الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 1ليفربول X آرسنال &ndash; الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1أستون فيلا X كريستال بالاس &ndash; الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 2&nbsp;", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/21/screenshot-2025-08-21-2210262025_8_21_22_9.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 31T10:03: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-31T10:03:01+03:00", "datePublished" : "2025-08-31T10:03:00+03:00" }