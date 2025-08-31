تقام اليوم الأحد مجموعة من المباريات المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، أبرزها مواجهة ليفربول أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي، إلى جانب لقاء وادي دجلة ضد الزمالك في الدوري المصري.

يفتتح مودرن سبورت الجولة بمواجهة الحدود في السادسة مساءً، وفي التوقيت نفسه يلتقي المصري مع كهرباء الإسماعيلية.

وتستكمل اللقاءات عند التاسعة مساءً بمباراة سموحة ضد بتروجت، فيما يواجه وادي دجلة فريق الزمالك.

تشهد الرابعة عصرًا انطلاق مواجهتين؛ الأولى تجمع نوتنجهام فوريست مع وست هام والثانية بين برايتون ومانشستر سيتي.



وفي قمة الجولة، يصطدم ليفربول بآرسنال عند السادسة والنصف مساءً، وتختتم المباريات بلقاء أستون فيلا أمام كريستال بالاس في التاسعة مساءً.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

مودرن سبورت X الحدود – الساعة 6 مساءً على قناة ON Sport 2

المصري X كهرباء الإسماعيلية – الساعة 6 مساءً على قناة ON Sport 1

سموحة X بتروجت – الساعة 9 مساءً على قناة ON Sport 2

وادي دجلة X الزمالك – الساعة 9 مساءً على قناة ON Sport 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

رايو فاليكانو X برشلونة – الساعة 10:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نوتنجهام فوريست X وست هام – الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 2

برايتون X مانشستر سيتي – الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 1

ليفربول X آرسنال – الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

أستون فيلا X كريستال بالاس – الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 2