كشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ يلا كورة أن المهاجم الكيني بارون أوشينج سيبدأ تدريباته مع الفريق غدًا الجمعة، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في الدوري الممتاز.

وأوضح المصدر أن النادي ينتظر حسم موقف قيد اللاعب من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تسجيله في قائمة الفريق.

من هو بارون أوشينج؟

بارون أوشينج هو ظهير أيمن شاب يبلغ من العمر 19 عاماً، كان يلعب لصالح نادي سوفاباكا الكيني.

ويرغب الزمالك في تعزيز مركز الظهير الأيمن في ظل تواجد عمر جابر فقط في هذا المركز.

وكان أوشينج شارك مع المنتخب الكيني تحت 20 عاما في بطولة أمم أفريقيا الماضية في مباراتين أمام المغرب وتونس، بينما ظل على مقاعد البدلاء أمام منتخب نيجيريا.