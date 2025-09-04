المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر بالزمالك ليلا كورة: بارون أوشينج يبدأ تدريباته الجمعة استعدادًا للمصري

محمد خيري

كتب - محمد خيري

12:44 م 04/09/2025
بارون أوشينج

بارون أوشين

كشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ يلا كورة أن المهاجم الكيني بارون أوشينج سيبدأ تدريباته مع الفريق غدًا الجمعة، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في الدوري الممتاز.

وأوضح المصدر أن النادي ينتظر حسم موقف قيد اللاعب من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تسجيله في قائمة الفريق.

من هو بارون أوشينج؟

بارون أوشينج هو ظهير أيمن شاب يبلغ من العمر 19 عاماً، كان يلعب لصالح نادي سوفاباكا الكيني.

ويرغب الزمالك في تعزيز مركز الظهير الأيمن في ظل تواجد عمر جابر فقط في هذا المركز.

وكان أوشينج شارك مع المنتخب الكيني تحت 20 عاما في بطولة أمم أفريقيا الماضية في مباراتين أمام المغرب وتونس، بينما ظل على مقاعد البدلاء أمام منتخب نيجيريا.

الزمالك الدوري المصري بارون أوشين

