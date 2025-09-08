المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

1 0
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

يلا كورة يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بالأهلي لحسم المدرب الجديد

يلا كورة

كتب - يلا كورة

08:26 م 08/09/2025
الأهلي

فريق الأهلي

عقدت لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعًا اليوم، من أجل مناقشة ملف المدير الفني الأجنبي الجديد خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي تم توجيه الشكر له بعد الخسارة من بيراميدز بهدفين نظيفين في الدوري.

وأنهى الأهلي علاقته التعاقدية مع خوسيه ريبييرو وجهازه المعاون بالتراضي، وجاء ذلك عقب اجتماع لجنة التخطيط بحضور محمود الخطيب رئيس النادي، ومحمد يوسف المدير الرياضي.

ملف مدرب الأهلي الجديد

بدأت لجنة التخطيط بالأهلي اجتماعها اليوم الإثنين، قرابة الثانية عشر ظهرًا واستمر لما بعد الرابعة بقليل ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تمت بشكل دوري للتوصل لمدير فني جديد.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليـ"لا كورة" أن الشركة المسئولة عن إدارة أعمال البرتغالي باولو بينتو استفسرت عن بعض الأمور الخاصة بالراتب والبطولات ولكن حتي الآن لم يحسم موقفه من تولي المسئولية.

وأضاف المصدر ذاته أن الأهلي لا يزال يواصل المفاوضات مع بعض المدربين ولكن هناك معوقات أهمها أن الأغلبية مرتبطين بعقود مع أندية في بداية الموسم الحالي، إلى جانب طلب الآخرين رواتب سنوية تتخطي ال6 مليون دولار.

وأوضح المصدر قائلًا: "باولو بينتو قد يبدو الأسم الأبرز ولكن هناك أسماء أخرى في نفس الإطار من التفاوض من البرتغال والبرازيل".

وشدد أن محمود الخطيب رئيس النادي، رفض فكرة تأجيل حسم المدرب الجديد إلى ديسمبر أو يناير المقبل.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي لجنة التخطيط ريبيرو المدير الفني الجديد

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

64

تراجع نسبي في اداء لاعبي زد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
