عقدت لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعًا اليوم، من أجل مناقشة ملف المدير الفني الأجنبي الجديد خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي تم توجيه الشكر له بعد الخسارة من بيراميدز بهدفين نظيفين في الدوري.

وأنهى الأهلي علاقته التعاقدية مع خوسيه ريبييرو وجهازه المعاون بالتراضي، وجاء ذلك عقب اجتماع لجنة التخطيط بحضور محمود الخطيب رئيس النادي، ومحمد يوسف المدير الرياضي.

ملف مدرب الأهلي الجديد

بدأت لجنة التخطيط بالأهلي اجتماعها اليوم الإثنين، قرابة الثانية عشر ظهرًا واستمر لما بعد الرابعة بقليل ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تمت بشكل دوري للتوصل لمدير فني جديد.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليـ"لا كورة" أن الشركة المسئولة عن إدارة أعمال البرتغالي باولو بينتو استفسرت عن بعض الأمور الخاصة بالراتب والبطولات ولكن حتي الآن لم يحسم موقفه من تولي المسئولية.

وأضاف المصدر ذاته أن الأهلي لا يزال يواصل المفاوضات مع بعض المدربين ولكن هناك معوقات أهمها أن الأغلبية مرتبطين بعقود مع أندية في بداية الموسم الحالي، إلى جانب طلب الآخرين رواتب سنوية تتخطي ال6 مليون دولار.

وأوضح المصدر قائلًا: "باولو بينتو قد يبدو الأسم الأبرز ولكن هناك أسماء أخرى في نفس الإطار من التفاوض من البرتغال والبرازيل".

وشدد أن محمود الخطيب رئيس النادي، رفض فكرة تأجيل حسم المدرب الجديد إلى ديسمبر أو يناير المقبل.