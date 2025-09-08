المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
تامر عبد الحميد بعد منصبه الجديد: لم أستطع رفض تلبية نداء الزمالك

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

11:15 م 08/09/2025
تامر عبد الحميد

تامر عبد الحميد دونجا - لاعب الزمالك السابق

بدا تامر عبد الحميد "دونجا"، سعيدا بعدما تم تعيينه نائبًا للمدير الفني لقطاع الناشئين بنادي الزمالك.

وكان بدر حامد رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك قد أعلن تعيين تامر عبد الحميد دونجا نائبا للمدير الفني للقطاع، وذلك بقرار من مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، نظرا لخبراته التي يتمتع بها.

وقال دونجا في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك، إنه لا يستطيع رفض تلبية نداء نادي الزمالك في أي منصب، خاصة أن النادي هو صاحب الفضل الأكبر عليه.

وأضاف أنه يأمل في أن يقدم الإضافة لقطاع الناشئين بالنادي، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، وأهمها تصعيد وإمداد الفريق الأول بأفضل المواهب والعناصر المميزة بالقطاع.

وتوجه دونجا بالشكر إلى مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على منحه هذه الثقة الكبيرة، وكذلك بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بالزمالك، متمنيًا أن يكون عند حسن ظن الجميع به.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد تلقى هزيمة من وادي دجلة بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط خلف فريق المصري البورسعيدي صاحب الصدارة برصيد 11 نقطة.

الزمالك تامر عبد الحميد قطاع الناشئين حسين لبيب

