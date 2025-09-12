حقق فريق البنك الأهلي فوزه الأول في الموسم الجاري من الدوري المصري الممتاز، بعدما تغلب على مضيفه بتروجت بنتيجة (3-0)، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الفريق البترولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

انطلاقة ناجحة لأيمن الرمادي مع البنك الأهلي

جاءت المباراة متكافئة في شوطها الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح البنك الأهلي في فرض سيطرته بالشوط الثاني، وافتتح التسجيل عبر مصطفى الزناري في الدقيقة 56، ثم عزز النتيجة اللاعب أوفا بإحراز الهدف الثاني عند الدقيقة 79.

وفي الدقيقة 84، أطلق محمود عماد رصاصة الرحمة بتسجيل الهدف الثالث، ليحسم الانتصار لفريقه ويمنحه 3 نقاط غالية.

بهذا الفوز، رفع البنك الأهلي رصيده إلى 7 نقاط ليتقدم خطوة مهمة في جدول الترتيب بعد بداية صعبة هذا الموسم، بينما تجمد رصيد بتروجت عند 9 نقاط في المركز الرابع، ليتلقى خسارته الأولى منذ انطلاق الدوري.

