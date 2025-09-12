المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

حقبة تاريخية وتتويج عالمي.. 8 سنوات من ذهب للخطيب في الأهلي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:05 م 12/09/2025
الخطيب

محمود الخطيب - الأهلي

يبدو أن حان الوقت لتنتهي إحدى الحقب التاريخية في مسيرة النادي الأهلي بعدما قرر محمود الخطيب عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة.

وأعلن محمود الخطيب في بيان رسمي، اليوم الجمعة عدم الترشح في الانتخابات المقبلة لرئاسة الأهلي، والابتعاد عن أي ضغوط، استجابة لتوصية من الأطباء.

طالع بيان محمود الخطيب من هنا

نهاية حقبة الخطيب

أسدل الستار بذلك على 8 سنوات كانت ذهبية في تاريخ الأهلي تحت رئاسة الأسطورة محمود الخطيب.

وعلى مدار الثماني سنوات الماضية، استطاع فريق الكرة أن يتوج بعدة بطولات محلية وأفريقية، بجانب اعتلاء منصات التتويج العالمية.

وبدأ الخطيب رئاسته للقلعة الحمراء في نهاية عام 2017 بعدما تفوق على محمود طاهر في الانتخابات.

حصاد كرة القدم في الأهلي تحت رئاسة الخطيب

قاد الخطيب الأهلي في مواسم: (2017-2018، 2018-2019، 2019-2020، 2022-2023، و2023-2024، و2024-2025).

توج فريق الكرة بـ6 ألقاب من الدوري الممتاز، كأس مصر: 3 مرات، السوبر المحلي: 6 مرات، دوري أبطال أفريقيا: 4 مرات، السوبر الإفريقي: مرتان.

بالإضافة إلى ذلك حصد الخطيب 3 ميداليات برونزية في كأس العالم للأندية كأكثر رئيس في تاريخ الأهلي يحقق ذلك.

الأهلي.. أول بطل لفيفا من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية

في عهد الخطيب، بات الأهلي أول نادٍ غير أوروبي أو أمريكي جنوبي يحصد لقب بطولة رسمية ينظمها "فيفا" بعدما فاز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في بطولة كأس القارات الثلاثة ضمن إنتركونتيننتال.

ويعد الأهلي هو أول فريق مصري وأفريقي يحصد أول بطولة عالمية مقدمة من الفيفا.

وبخلاف ذلك، دون الأهلي مشاركته في النسخة الأولى لكأس العالم للأندية بنظامه الجديد والذي يضم 32 فريقا.

جوائز الأفضل 

توج الأهلي بجائزة أفضل نادٍ في أفريقيا مرتين عامي 2023 و2024 تحت رئاسة محمود الخطيب، علمًا أنه تم إلغاء حفل "كاف" السنوي في عامي 2020 و2021 على التوالي بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وتسلم محمود الخطيب في 2020 جائزة خاصة للأهلي باعتباره نادي القرن الأفريقي وأكثر الأندية تتويجًا بالألقاب في الشرق الأوسط والمقدمة من مسابقة جلوب سوكر.

وحصل النادي الأهلي في يناير 2024 على جائزة أفضل نادي في الشرق الأوسط خلال الاحتفالية التي أقيمت برعاية "جلوب سوكر" بدبي.

الأهلي محمود الخطيب ألقاب الخطيب رئاسة الخطيب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

70

عشرين دقيقة تفصلنا عن نهاية المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg