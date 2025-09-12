يبدو أن حان الوقت لتنتهي إحدى الحقب التاريخية في مسيرة النادي الأهلي بعدما قرر محمود الخطيب عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة.

وأعلن محمود الخطيب في بيان رسمي، اليوم الجمعة عدم الترشح في الانتخابات المقبلة لرئاسة الأهلي، والابتعاد عن أي ضغوط، استجابة لتوصية من الأطباء.

طالع بيان محمود الخطيب من هنا

نهاية حقبة الخطيب

أسدل الستار بذلك على 8 سنوات كانت ذهبية في تاريخ الأهلي تحت رئاسة الأسطورة محمود الخطيب.

وعلى مدار الثماني سنوات الماضية، استطاع فريق الكرة أن يتوج بعدة بطولات محلية وأفريقية، بجانب اعتلاء منصات التتويج العالمية.

وبدأ الخطيب رئاسته للقلعة الحمراء في نهاية عام 2017 بعدما تفوق على محمود طاهر في الانتخابات.

حصاد كرة القدم في الأهلي تحت رئاسة الخطيب

قاد الخطيب الأهلي في مواسم: (2017-2018، 2018-2019، 2019-2020، 2022-2023، و2023-2024، و2024-2025).

توج فريق الكرة بـ6 ألقاب من الدوري الممتاز، كأس مصر: 3 مرات، السوبر المحلي: 6 مرات، دوري أبطال أفريقيا: 4 مرات، السوبر الإفريقي: مرتان.

بالإضافة إلى ذلك حصد الخطيب 3 ميداليات برونزية في كأس العالم للأندية كأكثر رئيس في تاريخ الأهلي يحقق ذلك.

الأهلي.. أول بطل لفيفا من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية

في عهد الخطيب، بات الأهلي أول نادٍ غير أوروبي أو أمريكي جنوبي يحصد لقب بطولة رسمية ينظمها "فيفا" بعدما فاز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في بطولة كأس القارات الثلاثة ضمن إنتركونتيننتال.

ويعد الأهلي هو أول فريق مصري وأفريقي يحصد أول بطولة عالمية مقدمة من الفيفا.

وبخلاف ذلك، دون الأهلي مشاركته في النسخة الأولى لكأس العالم للأندية بنظامه الجديد والذي يضم 32 فريقا.

جوائز الأفضل

توج الأهلي بجائزة أفضل نادٍ في أفريقيا مرتين عامي 2023 و2024 تحت رئاسة محمود الخطيب، علمًا أنه تم إلغاء حفل "كاف" السنوي في عامي 2020 و2021 على التوالي بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وتسلم محمود الخطيب في 2020 جائزة خاصة للأهلي باعتباره نادي القرن الأفريقي وأكثر الأندية تتويجًا بالألقاب في الشرق الأوسط والمقدمة من مسابقة جلوب سوكر.

وحصل النادي الأهلي في يناير 2024 على جائزة أفضل نادي في الشرق الأوسط خلال الاحتفالية التي أقيمت برعاية "جلوب سوكر" بدبي.