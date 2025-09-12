يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي لعقد اجتماع استثنائي قريبًا، بعد إعلان محمود الخطيب اعتذاره عن الترشح في الانتخابات المقبلة للنادي.

أول تحرك من مجلس إدارة الأهلي بعد اعتذار الخطيب

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات لموقع "يلا كورة"، إن هناك مشاورات بين أعضاء المجلس لتحديد موعد الاجتماع العاجل، والذي سيرأسه مرتجي لمناقشة مستقبل الملفات الإنشائية والإدارية القائمة، إلى جانب وضع خريطة العمل حتى موعد الجمعية العمومية المقبلة لاعتماد لائحة النادي، والتحضير لانتخابات المجلس الجديد.

وكان الخطيب قد أعلن اليوم عبر بيان رسمي أنه لن يترشح في انتخابات النادي المقبلة، موضحًا أن قراره جاء استجابة لتوصيات الأطباء بالابتعاد عن أي ضغوط، على أن يبدأ مرحلة العلاج من الآن، مع استعداده لتقديم الرأي والمشورة حتى انتخاب مجلس إدارة جديد.

ويعد محمود الخطيب الرئيس رقم 14 في تاريخ النادي الأهلي، ومع تنحيه، يبدو أن القلعة الحمراء على أتم الاستعداد لاستقبال الرئيس رقم 15 في تاريخ النادي.

