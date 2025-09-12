المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

بعد نهاية مشوار الخطيب.. مصدر لـ "يلا كورة" يكشف أول قرار لمجلس إدارة الأهلي

رمضان حسن

كتب - رمضان حسن

06:07 م 12/09/2025
مجلس الأهلي

مجلس إدارة النادي الأهلي

يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي لعقد اجتماع استثنائي قريبًا، بعد إعلان محمود الخطيب اعتذاره عن الترشح في الانتخابات المقبلة للنادي.

أول تحرك من مجلس إدارة الأهلي بعد اعتذار الخطيب

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات لموقع "يلا كورة"، إن هناك مشاورات بين أعضاء المجلس لتحديد موعد الاجتماع العاجل، والذي سيرأسه مرتجي لمناقشة مستقبل الملفات الإنشائية والإدارية القائمة، إلى جانب وضع خريطة العمل حتى موعد الجمعية العمومية المقبلة لاعتماد لائحة النادي، والتحضير لانتخابات المجلس الجديد.

ماذا قال ياسين منصور عبر يلا كورة عن انتخابات الأهلي؟ (فيديو)

وكان الخطيب قد أعلن اليوم عبر بيان رسمي أنه لن يترشح في انتخابات النادي المقبلة، موضحًا أن قراره جاء استجابة لتوصيات الأطباء بالابتعاد عن أي ضغوط، على أن يبدأ مرحلة العلاج من الآن، مع استعداده لتقديم الرأي والمشورة حتى انتخاب مجلس إدارة جديد.

ويعد محمود الخطيب الرئيس رقم 14 في تاريخ النادي الأهلي، ومع تنحيه، يبدو أن القلعة الحمراء على أتم الاستعداد لاستقبال الرئيس رقم 15 في تاريخ النادي.

يلا كورة يكشف موقف محمود طاهر من الترشح لانتخابات الأهلي

الأهلي محمود الخطيب خالد مرتجي مجلس الأهلي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

70

عشرين دقيقة تفصلنا عن نهاية المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
