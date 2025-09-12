تشكيل زد والإسماعيلي في الدوري المصري

أعلن محمد شوقي، المدير الفني لفريق زد، التشكيل الذي سيخوض به مباراة الإسماعيلي، في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري لموسم 2025-2026.

وكان فريق زد قد تعادل في الجولة الماضية مع فريق الجونة بهدف لمثله، في إطار الجولة الخامسة.

تشكيل زد:

أحمد فتحي (كاسلتو) - أحمد طارق عبد الباري - أحمد سيد عبد النبي - أحمد عاطف - مصطفى سعد عبد الله (ميسي) - محمد سيد علي مزيكا - عبد الرحمن حسن البانوبي - أحمد إبراهيم (الصغيري) - محمد أحمد (ربيعة) - بيتر موتوموسي - محمود صابر.

في المقابل، أعلن ميلود حمدي، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، التشكيل الذي سيلعب به مباراة زد في إطار مباريات نفس المرحلة.

وكان فريق الإسماعيلي قد تلقى خسارة ثقيلة في الجولة الماضية على حساب فريق غزل المحلة، بنتيجة ثلاثة مقابل صفر.

تشكيل الإسماعيلي:

عبد الله جمال - محمد إيهاب - محمد عمار - عبد الله محمد - عمر القط - محمد عبد السميع - محمد سمير - عبد الرحمن كتكوت - إيريك تراوري - نادر فرج - أنور صقر.

