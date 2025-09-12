المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

تشكيل زد والإسماعيلي في الدوري المصري

محمد همام

كتب - محمد همام

07:15 م 12/09/2025
فريق زد

فريق زد - صورة أرشيفية

أعلن محمد شوقي، المدير الفني لفريق زد، التشكيل الذي سيخوض به مباراة الإسماعيلي، في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري لموسم 2025-2026.

وكان فريق زد قد تعادل في الجولة الماضية مع فريق الجونة بهدف لمثله، في إطار الجولة الخامسة.

تشكيل زد:

أحمد فتحي (كاسلتو) - أحمد طارق عبد الباري - أحمد سيد عبد النبي - أحمد عاطف - مصطفى سعد عبد الله (ميسي) - محمد سيد علي مزيكا - عبد الرحمن حسن البانوبي - أحمد إبراهيم (الصغيري) - محمد أحمد (ربيعة) - بيتر موتوموسي - محمود صابر.

في المقابل، أعلن ميلود حمدي، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، التشكيل الذي سيلعب به مباراة زد في إطار مباريات نفس المرحلة.

وكان فريق الإسماعيلي قد تلقى خسارة ثقيلة في الجولة الماضية على حساب فريق غزل المحلة، بنتيجة ثلاثة مقابل صفر.

تشكيل الإسماعيلي:

عبد الله جمال - محمد إيهاب - محمد عمار - عبد الله محمد - عمر القط - محمد عبد السميع - محمد سمير - عبد الرحمن كتكوت - إيريك تراوري - نادر فرج - أنور صقر.

لمعرفة ترتيب الدوري المصري، اضغط هنا

الدوري المصري الإسماعيلي زد زد والإسماعيلي

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

70

عشرين دقيقة تفصلنا عن نهاية المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
