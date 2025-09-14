زوار يلا كورة الكرام، نقدم لكم تغطية لحظة بلحظة لمباراة مودرن سبورت، وطلائع الجيش في الدوري المصري.

وتقام مباراة طلائع الجيش ومودرن سبورت، على ستاد الجهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل مودرن سبورت المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، فيما يأتي طلائع الجيش في المركز السادس عشر بـ 5 نقاط.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان

خط الدفاع: خالد عوض، محمد فتح الله، أحمد علاء، عمرو طارق.

خط الوسط: حسام السويسي، علي حمدي، غيث المدادحة، مصطفى الخواجة، حامد الجابري

خط الهجوم: إسماعيل أجورو

فيما جاء تشكيل مودرن سبورت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أبو جبل

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، طارق سيد، علي فوزي.

خط الوسط: أحمد يوسف، غنام محمد، رشاد المتولي.

هجوم: حسام حسن، أرنولد أيبا، محمود ممدوح.