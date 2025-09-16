المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
الفلبين

الفلبين

3 1
12:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
الدحيل

الدحيل

دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال آسيا للنخبة
شباب الأهلي

شباب الأهلي

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

كأس كاراباو
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

يوسف أوباما: تنازلت عن مستحقاتي في الزمالك.. وعقلية بيراميدز تغيرت كثيرًا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

01:19 م 16/09/2025
أوباما

يوسف أوباما- بيراميدز

أكد يوسف أوباما صانع ألعاب نادي بيراميدز أنه تنازل عن كافة مستحقاته لدى الزمالك، موضحًا أن فريقه لم ينل التقدير المناسب بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا.

ويخوض أوباما موسمه الثاني في بيراميدز بعدما رحل عن الزمالك بنهاية موسم 2023-2024.

طالع ترتيب الدوري المصري كاملا من هنا

وتوج بيراميدز في الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه.

وقال أوباما في تصريحات عبر قناة النهار: "كان لدي مستحقات في الزمالك وتنازلت عنها بعد الرحيل، وكان هناك مكافآت أخرى لم أحصل عليها ولكن تنازلت عنها أيضًا".

وأضاف: "لم أطلب مستحقاتي لدى الزمالك (مستحيل أعمل كدا ومينفعش أفكر حتى ولو كانت المستحقات كبيرة)".

وأكمل: "الزمالك خيره علي وفضله كبير علي وعلى أولادي وعائلتي".

وتابع: "سعيد جدا بوجودي في بيراميدز، هناك نظام والجميع يمتلك طموحا كبيرا أن يحقق إنجازات وبطولات، وفي الموسم الماضي نجحنا أن نفوز بدوري أبطال أفريقيا".

وأشار: "تخيلت أننا سنجد معاملة واهتمام أكثر عندما توجنا بدوري أبطال أفريقيا مثلما نرى مع الأخرين الذين يشرفون مصر في البطولات، وأرى أن بيراميدز مظلوم إعلاميا".

وأتم: "نحن كلاعبين نحفز بعضنا البعض قبل كل مباراة، وعقلية بيراميدز تغيرت كثيرًا لأننا نمتلك لاعبين مميزين وعلى قدر المسؤولية".

مباريات اليوم.. انطلاق ماراثون دوري أبطال أوروبا.. وصدام آسيوي للهلال 

الأهلي الزمالك دوري أبطال أفريقيا بيراميدز يوسف أوباما

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg