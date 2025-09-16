أكد يوسف أوباما صانع ألعاب نادي بيراميدز أنه تنازل عن كافة مستحقاته لدى الزمالك، موضحًا أن فريقه لم ينل التقدير المناسب بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا.

ويخوض أوباما موسمه الثاني في بيراميدز بعدما رحل عن الزمالك بنهاية موسم 2023-2024.

وتوج بيراميدز في الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه.

وقال أوباما في تصريحات عبر قناة النهار: "كان لدي مستحقات في الزمالك وتنازلت عنها بعد الرحيل، وكان هناك مكافآت أخرى لم أحصل عليها ولكن تنازلت عنها أيضًا".

وأضاف: "لم أطلب مستحقاتي لدى الزمالك (مستحيل أعمل كدا ومينفعش أفكر حتى ولو كانت المستحقات كبيرة)".

وأكمل: "الزمالك خيره علي وفضله كبير علي وعلى أولادي وعائلتي".

وتابع: "سعيد جدا بوجودي في بيراميدز، هناك نظام والجميع يمتلك طموحا كبيرا أن يحقق إنجازات وبطولات، وفي الموسم الماضي نجحنا أن نفوز بدوري أبطال أفريقيا".

وأشار: "تخيلت أننا سنجد معاملة واهتمام أكثر عندما توجنا بدوري أبطال أفريقيا مثلما نرى مع الأخرين الذين يشرفون مصر في البطولات، وأرى أن بيراميدز مظلوم إعلاميا".

وأتم: "نحن كلاعبين نحفز بعضنا البعض قبل كل مباراة، وعقلية بيراميدز تغيرت كثيرًا لأننا نمتلك لاعبين مميزين وعلى قدر المسؤولية".

