بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
الفلبين

الفلبين

3 1
12:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
الدحيل

الدحيل

دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال آسيا للنخبة
شباب الأهلي

شباب الأهلي

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

كأس كاراباو
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

بالمواعيد والملاعب.. جدول مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:11 م 16/09/2025
كرة الدوري المصري

الدوري المصري

تعود عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران خلال ساعات، بانطلاق الجولة السابعة من منافسات نسخة الموسم الحالي.

وأسدل الستار مساء يوم الأحد لماضي على منافسات الجولة السادسة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري 2025-2026، وتنطلق الجولة السابعة غدا الأربعاء المقبل.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز بالمواعيد والملاعب.

جدول مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري

17 سبتمبر 2025

المقاولون العرب × فاركو - 5 مساء - استاد المقاولون العرب

المصري × غزل المحلة - 8 مساء - استاد السويس

الجونة × بتروجيت - 8 مساء - استاد خالد بشارة

18 سبتمبر 2025

الإسماعيلي × الزمالك - 5 مساء - استاد هيئة قناة السويس

مودرن سبورت × إنبي - 5 مساء - استاد القاهرة

الاتحاد السكندري × كهرباء الإسماعيلية - 8 مساء - استاد الإسكندرية

بيراميدز × زد - 8 مساء - استاد الدفاع الجوي

19 سبتمبر 2025

وادي دجلة × طلائع الجيش - 5 مساء - استاد السلام

سموحة × حرس الحدود - 8 مساء - استاد برج العرب

الأهلي × سيراميكا كليوباترا - 8 مساء - استاد القاهرة

جدول مباريات اليوم 

الزمالك الأهلي الدوري المصري

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

