تعود عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران خلال ساعات، بانطلاق الجولة السابعة من منافسات نسخة الموسم الحالي.

وأسدل الستار مساء يوم الأحد لماضي على منافسات الجولة السادسة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري 2025-2026، وتنطلق الجولة السابعة غدا الأربعاء المقبل.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز بالمواعيد والملاعب.

جدول مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري

17 سبتمبر 2025

المقاولون العرب × فاركو - 5 مساء - استاد المقاولون العرب

المصري × غزل المحلة - 8 مساء - استاد السويس

الجونة × بتروجيت - 8 مساء - استاد خالد بشارة

18 سبتمبر 2025

الإسماعيلي × الزمالك - 5 مساء - استاد هيئة قناة السويس

مودرن سبورت × إنبي - 5 مساء - استاد القاهرة

الاتحاد السكندري × كهرباء الإسماعيلية - 8 مساء - استاد الإسكندرية

بيراميدز × زد - 8 مساء - استاد الدفاع الجوي

19 سبتمبر 2025

وادي دجلة × طلائع الجيش - 5 مساء - استاد السلام

سموحة × حرس الحدود - 8 مساء - استاد برج العرب

الأهلي × سيراميكا كليوباترا - 8 مساء - استاد القاهرة

