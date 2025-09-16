أكد روجيرو ميكالي، مدرب منتخب مصر الأولمبي السابق، أن نادي الزمالك تفاوض معه في شهر فبراير الماضي من أجل تدريب الفريق الأبيض، نافيا وجود أي عروض رسمية من الأهلي.

وقال ميكالي في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "البعض تحدث عن وجود عرض من الأهلي لأتولى تدريبه، لكن على المستوى الرسمي لم يقدم الأهلي لي أي عروض، ولكن أتمنى تدريب الأهلي ومن مدرب فريق في العالم لا يتمنى تدريب الأهلي؟".

أما عن نادي الزمالك فقال: "الزمالك تفاوض معي بالفعل في شهر فبراير الماضي عندما كنت في مصر وكانت لحظة صعبة لأني كنت سأجري عملية جراحية في الأنف وهذا ما منعني من العمل في الزمالك".

وأضاف: "الزمالك من أكبر أندية أفريقيا وأحترمه كثيرًا، ولولا العملية الجراحية أعتقد أني كنت سأتولى تدريبه".

وأكمل: "رأيت مباريات الزمالك في الموسم الحالي وهو يمر بفترة جيدة وأستطيع الحديث عن الفريق بصفة عامة الذي وجد طريق الانتصارات".

وتابع مدرب منتخب مصر الأولمبي السابق: "الأهلي لديه لاعبين كبار وهو أساس المنتخب الوطني، لديه لاعبين مميزين في كل الأماكن، لا بد أن يقوم كل بواجبه، كل لاعب لابد أن يعمل من أجل الفريق وليس من أجل نفسه".

وواصل: "من الصعب أن نرى الأهلي في هذه الوضعية لديه لاعبين كثيرين جيدين ولابد أن يكون هناك فكر".

أما عن انتقال أحمد سيد زيزو من الزمالك للأهلي.. قال: "هو موقف صعب، لأن التنافسية كبيرة وكان يعتبر نجم من نجوم الزمالك وكان له أثر كبير حتى عليه في فريقه الجديد".

وأنهى: "عندما تخرج من فريق وتذهب للمنافس هذا له أصداء، زيزو لاعب كبير ولديه القدرة على اللعب في أي فريق في مصر وخارجها".