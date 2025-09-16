أعلنت رابطة الأندية المحترفة، اليوم الثلاثاء، عقوبات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم "2025-2026".

وأقيمت الجولة السادسة في الدوري على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد.

ولم تشهد الجولة السادسة أي عقوبات على الأهلي والزمالك.

وجاءت عقوبات الجولة السادسة في الدوري المصري على النحو التالي:

مباراة الزمالك والمصري:

- إيقاف محمد السيد محمد هاشم، لاعب فريق المصري، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

- توقيع غرامة مالية على فريق المصري قيمتها 50 ألف جنيه؛ وذلك بسبب حصول اللاعبين على ست بطاقات في نفس المباراة.

مباراة حرس الحدود والجونة:

- إيقاف محمد سيد عبدالفتاح مراد، لاعب فريق حرس الحدود، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

- منع أحمد خميس عامل مهمات فريق حرس الحدود، من مرافقة الفريق لمدة ثلاث مباريات، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه؛ وذلك لمحاولة الاعتداء على الحكم أو أحد مساعديه.

- منع أحمد مصطفى أحمد، المدير الفني لفريق الجونة، من مرافقة الفريق ثلاث مباريات، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه؛ وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم أو أحد مساعديه أو أيًا من مسؤولي المباراة، أو القيام بحركات غير مهذبة وإشارات فاضحة.

مباراة طلائع الجيش ومودرن سبورت:

- إيقاف سمير علي محمد، مسؤول مهمات فريق مودرن سبورت، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10 آلاف جنيه وذلك للطرد.

مباراة كهرباء الإسماعيلية ووادي دجلة:

- إيقاف أحمد حمزة محمد علي، لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

- توقيع غرامة مالية على نادي وادي دجلة قيمتها 10 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب قبل بداية الشوط الثاني.