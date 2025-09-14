اتخذ النادي الأهلي إجراءً احترازيًا لجميع اللاعبين داخل الفريق الأول لكرة القدم، بعد إصابة إمام عاشور عقب مباراة إنبي في بطولة الدوري.

وتعادل الأهلي مع إنبي بنتيجة 1-1، مساء يوم الأحد الماضي، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز 2025-26.

وبعد المباراة تعرض إمام عاشور لإصابة استدعت دخوله المستشفى، حيث أصيب بمغص شديد وتم حجزه على الفور من أجل الاطمئنان على حالته.

سلامة جميع لاعبي الأهلي

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "بناء على طلب الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس للجهاز الطبي، تم سحب عينة دم لجميع لاعبي الأهلي بعد إصابة إمام عاشور".

وأضاف المصدر: "عينة الدم لجميع اللاعبين جاءت سليمة وبالتالي الكل داخل الفريق في حالة جيدة".

وشارك إمام عاشور، كبديل في مباراة الأهلي أمام إنبي، كأول ظهور رسمي له هذا الموسم بعد العودة من إصابته.

وغاب إمام عاشور 3 شهور عن المشاركة مع الأهلي، منذ الإصابة بكسر في الترقوة التي تعرض لها في مباراة إنتر ميامي الأمريكي يوم 15 يونيو الماضي، في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

ويحتل الأهلي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط.