كشف أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، سبب فشل انتقال أسامة فيصل، لاعب فريقه، إلى النادي الأهلي.

وارتبط اسم أسامة فيصل بالانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك بعد رحيل وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي، والتعاقد مع محمد شريف فقط.

وقال أشرف نصار في تصريحات عبر إذاعة ميجا إف إم: "نعتمد على 3 عوامل في الصفقات أولها رغبة اللاعب ثم رأي المدير الفني وإمكانية تعويضه ثم المقابل المادي، وأنا أقدر رغبة اللاعب جدًا".

وأضاف: "انتقال أسامة فيصل للأهلي تعطل بسبب رغبته في الاستمرار معنا، ورغبتنا أيضًا في استمراره، وبالتالي لم نتحدث في أي تفاصيل مالية مع الأهلي، وكل الأرقام التي قيلت عن هذا الملف غير صحيحة".

وواصل: "سعيد بمستوى أسامة فيصل مع منتخب مصر وهو مهاجم واعد وأتوقع له مستقبل جيد بعد مشاركته في كأس الأمم الأفريقية، ويشارك أيضا مع المنتخب في كأس العالم".

وانتقل أشرف نصار للحديث عن نظام الدوري في الموسم الحالي قائلًا: "الدوري في الموسم الحالي صعب للغاية، وبتروجيت فريق كبير، وكانت مباراتنا معه صعبة علينا".