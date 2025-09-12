المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
المقاولون العرب

المقاولون العرب

- -
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
أتالانتا

أتالانتا

الدوري المصري
الجونة

الجونة

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
19:45
نادي بافوس

نادي بافوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"رغبة اللاعب رقم 1".. أشرف نصار يكشف سبب فشل انتقال أسامة فيصل للأهلي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:19 م 16/09/2025
احتفال أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي أمام المصري

أسامة فيصل - مهاجم البنك الأهلي

كشف أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، سبب فشل انتقال أسامة فيصل، لاعب فريقه، إلى النادي الأهلي.

وارتبط اسم أسامة فيصل بالانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك بعد رحيل وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي، والتعاقد مع محمد شريف فقط.

وقال أشرف نصار في تصريحات عبر إذاعة ميجا إف إم: "نعتمد على 3 عوامل في الصفقات أولها رغبة اللاعب ثم رأي المدير الفني وإمكانية تعويضه ثم المقابل المادي، وأنا أقدر رغبة اللاعب جدًا".

وأضاف: "انتقال أسامة فيصل للأهلي تعطل بسبب رغبته في الاستمرار معنا، ورغبتنا أيضًا في استمراره، وبالتالي لم نتحدث في أي تفاصيل مالية مع الأهلي، وكل الأرقام التي قيلت عن هذا الملف غير صحيحة".

وواصل: "سعيد بمستوى أسامة فيصل مع منتخب مصر وهو مهاجم واعد وأتوقع له مستقبل جيد بعد مشاركته في كأس الأمم الأفريقية، ويشارك أيضا مع المنتخب في كأس العالم".

وانتقل أشرف نصار للحديث عن نظام الدوري في الموسم الحالي قائلًا: "الدوري في الموسم الحالي صعب للغاية، وبتروجيت فريق كبير، وكانت مباراتنا معه صعبة علينا".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي البنك الأهلي أسامة فيصل أشرف نصار

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg