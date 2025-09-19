كشفت قناة الأهلي موقف أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأحمر، من المشاركة في مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

ويلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد شوبير، مقدم البرنامج الرئيسي لقناة الأهلي: "أحمد عبد القادر عندما شارك في التدريبات عانى من إجهاد ويخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي أو فترة التجهيز للعودة للتدريبات لأنه ليس مصابًا، وسيشارك في التدريبات الجماعية بداية من الغد الأربعاء".

وأضاف: "فرص أحمد عبد القادر من المشاركة في مباراة سيراميكا لن تكون كبيرة ولكن بعدها سيكون موجود بشكل طبيعي".

وكان الأهلي قد أعاد أحمد عبد القادر بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبييرو عن تدريب الفريق الأحمر إثر الهزيمة من بيراميدز في الجولة الخامسة لبطولة الدوري.

وانتهت إعارة أحمد عبد القادر لنادي قطر القطري في الموسم الماضي ليعود إلى الأهلي من جديد ولكن رغبته كانت الخروج سواء بالبيع أو الإعارة إلا أن إدارة الكرة قررت استمراره في الفريق الأحمر.