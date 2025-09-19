المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

- -
08:30
تونس‎

تونس‎

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
نابولي

نابولي

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
زد

زد

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

- -
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قناة الأهلي: سيتم التفاوض مع 5 لاعبين لتجديد عقودهم بعد مباراة الزمالك

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:01 م 17/09/2025
ديانج

أليو ديانج - لاعب وسط الأهلي

يستعد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، لعقد جلسة مع 5 لاعبين تمهيدا لتجديد عقودهم في الفترة المقبلة.

ويواصل الأهلي تدريباته حاليا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا التي ستقام يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقالت قناة الأهلي: "وليد صلاح مدير الكرة سيبدأ عقد جلساته مع اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم في الموسم الجاري مثل حسين الشحات، أحمد عبد القادر، أحمد عابدين، أحمد رمضان وأليو ديانج، وذلك بعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري".

وسيكون الأهلي مقبل على مباريات هامة في بطولة الدوري، فبعد مباراة سيراميكا سيستعد الفريق الأحمر لخوض مباراة حرس الحدود ثم مواجهة الزمالك في قمة المسابقة.

ويعاني النادي الأهلي حاليا من سوء النتائج حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط فقط وذلك من 5 مباريات فقط.

الأهلي كان في أخر مباراتين ببطولة الدوري قد تلقى هزيمة من بيراميدز بنتيجة 2-0، ثم تعادل بنتيجة 1-1 مع إنبي في الجولة السادسة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري وليد صلاح الدين حسين الشحات أليو ديانج أحمد رمضان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg