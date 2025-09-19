يستعد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، لعقد جلسة مع 5 لاعبين تمهيدا لتجديد عقودهم في الفترة المقبلة.

ويواصل الأهلي تدريباته حاليا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا التي ستقام يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقالت قناة الأهلي: "وليد صلاح مدير الكرة سيبدأ عقد جلساته مع اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم في الموسم الجاري مثل حسين الشحات، أحمد عبد القادر، أحمد عابدين، أحمد رمضان وأليو ديانج، وذلك بعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري".

وسيكون الأهلي مقبل على مباريات هامة في بطولة الدوري، فبعد مباراة سيراميكا سيستعد الفريق الأحمر لخوض مباراة حرس الحدود ثم مواجهة الزمالك في قمة المسابقة.

ويعاني النادي الأهلي حاليا من سوء النتائج حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط فقط وذلك من 5 مباريات فقط.

الأهلي كان في أخر مباراتين ببطولة الدوري قد تلقى هزيمة من بيراميدز بنتيجة 2-0، ثم تعادل بنتيجة 1-1 مع إنبي في الجولة السادسة.