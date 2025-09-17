شن نادي غزل المحلة هجومًا قويًا على طاقم التحكيم عقب خسارته أمام المصري البورسعيدي بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

افتتح صلاح محسن التسجيل مبكرًا لصالح المصري في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 51، ليقود فريقه لانتصار ثمين.

وسجل أحمد شوشة هدف غزل المحلة الوحيد في الدقيقة 45+5 من ركلة جزاء.

وشهدت الدقائق الأخيرة طرد رشاد العرفاوي لاعب غزل المحلة في الدقيقة 90+7 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

غضب غزل المحلة

وعقب المباراة، نشر الحساب الرسمي لغزل المحلة على "فيسبوك" بيانًا انتقد فيه التحكيم بشدة، وجاء فيه: "حكام العسل وطاقم الفيديو مستمرون في تقديم مهازل تحكيمية"، في إشارة واضحة لعدم رضاه عن القرارات التحكيمية خلال اللقاء.

صدارة مؤقتة للمصري

بهذا الفوز، رفع المصري رصيده إلى 14 نقطة ليستعيد صدارة جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا، بانتظار نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الجولة نفسها.

أما غزل المحلة، فتوقف رصيده عند 8 نقاط ليتراجع إلى المركز العاشر، مسجلًا خسارته الأولى هذا الموسم في الدوري.

