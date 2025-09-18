المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أيام الزمن الجميل.. الزمالك يواجه الإسماعيلي في مباراة كلاسيكية بالدوري

محمد جلال

كتب - محمد جلال

01:18 ص 18/09/2025
الزمالك والإسماعيلي

صورة سابقة من مباراة الزمالك والإسماعيلي

يستعد نادي الزمالك في الخامسة مساء اليوم الخميس، لمواجهة الإسماعيلي على استاد هيئة قناة السويس، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتطلع نادي الزمالك لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل استعادة صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري التي خطفها نادي المصري بشكل مؤقت بعد فوزه على غزل المحلة بنتيجة 2-1 في نفس الجولة.

الزمالك بقيادة يانيك فيريرا، يدخل هذه المواجهة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن المصري صاحب الصدارة.

بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز فيتواجد في المرتبة الـ19 برصيد 4 نقاط وذلك بعدما لعب 6 مواجهات في البطولة.

الزمالك بدأ الدوري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، قبل أن يتعادل سلبيا مع المقاولون العرب في الجولة الثانية، ومن ثم عاد الفريق الأبيض لطريق الانتصارات بعدما فاز على مودرن سبورت بنتيجة 2-1، وواصل انتصاراته أمام فاركو بنتيجة 1-0، ثم خسر لأول مرة هذا الموسم على يد وادي دجلة بنتيجة 2-1، أما في الجولة الماضية انتصر على المصري منافسه على صدارة الترتيب بنتيجة 3-0.

أما الإسماعيلي ففي حالة لا يحسد عليها نهائيًا بعدما بدأ الدوري بالتعادل السلبي ضد بتروجيت، ثم الخسارة من بيراميدز بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية، وبعدها الخسارة من الاتحاد بنتيجة 1-0، والفوز الأول على طلائع الجيش بنتيجة 1-0، ثم الهزيمة من غزل المحلة بنتيجة 3-0 والخسارة من زد بنتيجة 1-0 في الجولة الماضية.

ويملك نادي الزمالك تاريخا طويلا من سجل المباريات مع نادي الإسماعيلي، فهذه المباراة "الكلاسيكية" كانت قديما من بين القمم التي تنتظرها الجماهير في جميع أنحاء الجمهورية.

أما الآن فبسبب الأزمات المتتالية التي يمر بها نادي الإسماعيلي، كان قريبا في أكثر من موسم مضى من الهبوط لدوري الدرجة الثانية، ولكن تظل مباراة الفريقين من أهم المواجهات عبر تاريخ الدوري المصري الممتاز بشكل عام.

بطاقة المباراة

الفريقان: الزمالك والإسماعيلي.

المناسبة: الجولة السابعة للدوري المصري.

التاريخ: 18 سبتمبر 2025.

التوقيت: الساعة 5 مساء.

الملعب: استاد هيئة قناة السويس.

الحكم: أمين عمر.

مباراة الإسماعيلي القادمة
الإسماعيلي الزمالك الدوري المصري

