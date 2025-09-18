نشر يلا كورة عددًا من الموضوعات الهامة، مساء أمس الأربعاء، تزامنًا مع تحديد مدة غياب إمام عاشور عن النادي الأهلي بسبب المرض، جنبًا إلى جنب مع تأكيد مصادر خاصة على إقامة دورة ودية لمنتخب مصر في الإمارات من أجل إنقاذ السوبر المحلي، فضلًا عن إنجاز محمد صلاح الذي ساهم بهدفين في فوز ليفربول على أتلتيكو مدريد أوروبيًا.

وفيما يلي، أبرز موضوعات يلا كورة مساء الأربعاء..

موقف مروان عطية

تحدث مصدر مقرب من مروان عطية ليلا كورة بشأن الشائعات التي تفيد برغبة اللاعب في الرحيل عن الأهلي.

مصدر مقرب من مروان عطية: لا نية للرحيل عن الأهلي.. والبقاء أولويته

رد وكيل إمام عاشور

رد آدم وطني، وكيل أعمال اللاعب إمام عاشور، على رفض النادي الأهلي التعامل معه بسبب مواقف سابقة بين الطرفين.

ماذا قال وكيل إمام عاشور عن رفض الأهلي؟

تعليق الأهلي

علق مصدر خاص من الأهلي على تصريحات وكيل أعمال إمام عاشور بشأن مستقبله.

الأهلي يرد على تصريحات وكيل إمام عاشور

مدة غياب إمام عاشور

كشفت قناة النادي الأهلي التليفزيونية مدة غياب إمام عاشور المتوقعة بسبب العدوى الفيروسية التي تعرض لها مؤخرًا.

متى يعود إمام عاشور إلى الأهلي؟

التجديد لخماسي الأهلي

ذكرت قناة النادي الأهلي التليفزيونية أن الإدارة تخطط لعقد مفاوضات مع 5 لاعبين من الفريق الأول، لتجديد عقودهم.

قناة الأهلي تحدد موعد مفاوضات التجديد لـ5 لاعبين

حكم مباراة الأهلي وسيراميكا

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، الطاقم الذي يدير لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا تحكيميًا.

تعرف على حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

دورة ودية لمنتخب مصر

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة دورة ودية لمنتخب حسام حسن في نوفمبر المقبل، ما يسهم في إنقاذ مسابقة السوبر المحلي، بحسب ما قال مصدر خاص ليلا كورة.

دورة ودية لمنتخب مصر في الإمارات تنقذ السوبر

إنجاز صلاح

ساهم صلاح بهدفين في فوز ليفربول (3-2) على أتلتيكو مدريد في افتتاحية دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يفتتح دوري أبطال أوروبا بانتصار +90 على أتلتيكو مدريد

بالفيديو.. هدف تاريخي لصلاح في دوري أبطال أوروبا

سجل وصنع.. ماذا قدم صلاح في فوز ليفربول على أتلتيكو مدريد؟