أنهى فريق الزمالك بقيادة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا استعداداته لملاقاة الإسماعيلي في إطار الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في تمام الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "استاد هيئة قناة السويس".

وكان فريق الزمالك قد استعاد انتصاراته المحلية في الجولة الماضية بعد الفوز على المصري البورسعيدي بنتيجة 3-0.

واستقر يانيك فيريرا على الاعتماد على نفس اللاعبين الذين خاضوا لقاء المصري الماضي، حيث لن يجرى أي تغييرات في التشكيل.

ومن المتوقع أن يلعب فريق الزمالك بطريقته المعتادة (4-3-3)، على أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمود بنتايك - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد - عبد الله السعيد - ناصر ماهر

خط الهجوم: خوان بيزيرا - عدي الدباغ - آدم كايد

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني برصيد 13 نقطة، خلف فريق المصري المتصدر برصيد 14 نقطة، حيث حقق الفريق الساحلي فوزًا ثمينًا مساء أمس الأربعاء على حساب فريق غزل المحلة بنتيجة 2-1.

في المقابل، يأتي فريق الإسماعيلي في المركز التاسع عشر برصيد أربع نقاط من ست مباريات.

