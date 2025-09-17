شن نادي غزل المحلة هجوما قويا على طاقم التحكيم الذي أدار مباراته مع ضد المصري البورسعيدي، في الدوري المصري الممتاز.

غزل المحلة خسر أمام المصري بنتيجة 1-2 في الجولة السابعة من الدوري المصري، أمس الأربعاء.

بيان غزل المحلة ضد طاقم تحكيم مباراة المصري

قال غزل المحلة في بيان رسمي بعد المباراة: "يعرب مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم عن بالغ استيائه من الفضيحة التحكيمية التي شابت مباراة الفريق أمام النادي المصري، والتي كان حكم الساحة محمود بسيوني وطاقم تقنية الفيديو طرفا رئيسيا فيها، في مشهد أعاد إلى الأذهان الكارثة التحكيمية التي ارتكبها الحكم ذاته في مباراة

الزمالك بالموسم الماضي، بما تضمنته من أخطاء فادحة وتداعيات أدت لإيقافه".

تعرف على ترتيب الدوري المصري من هنا

وأضاف: "لقد شهدت المباراة سلسلة من القرارات غير المقبولة، أبرزها التغاضي عن منح مدافع النادي المصري البطاقة الصفراء الثانية والطرد عند احتساب ركلة الجزاء المحتسبة لنادي غزل المحلة في الشوط الأول".

وأوضح البيان أنه "تم إلغاء هدف صحيح أحرزه اللاعب أحمد شوشة في الشوط الثاني بداعي التسلل، رغم أن الإعادة التلفزيونية أثبتت صحته بشكل قاطع".

وواصل بيان النادي سرد الوقائع التي يعترض عليها، ومن بينها "احتساب ركلة جزاء ضد غزل المحلة رغم أن الكرة اصطدمت بذراع اللاعب وهي ملاصقة لجسده ومن مسافة قصيرة جدا، وهي حالة لا تُحتسب بموجب آخر تحديث بقانون اللعبة، في الوقت الذي تم فيه التغاضي عن واقعة مطابقة تماما في المباراة السابقة أمام المقاولون العرب".

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري من هنا

وأردف: "تجاهل احتساب ركلة جزاء واضحة في اللحظات الأخيرة بعد تدخل صريح ضد اللاعب عماد ميهوب أعقبه لمسة يد واضحة داخل منطقة الجزاء".

وواصل: "إن تكرار مثل هذه الكوارث التحكيمية، في ظل وجود تقنية الفيديو، يمثل إهانة مباشرة لمبدأ العدالة الكروية، ويكشف عن خلل خطير يستوجب تدخلا عاجلا من الجهات المسؤولة".

وأكمل: "يؤكد مجلس الإدارة أنه لن يقف صامتا أمام هذا الظلم البيّن، مطالبا لجنة الحكام الرئيسية باتخاذ قرارات عاجلة وحاسمة بحق الحكام المتسببين في هذه المهزلة، حفاظا على نزاهة المسابقة واستعادة ثقة الجماهير".

وأتم: "كما يعلن نادي غزل المحلة بشكل واضح وقاطع أنه لن يخوض أي مباراة مستقبلية يكون محمود بسيوني طرفا في طاقمها التحكيمي، وذلك صونا لحقوق النادي وحفاظا على مبادئ العدالة والشفافية".

جدول مباريات اليوم