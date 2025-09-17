المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رفض إدارة محمود بسيوني لمبارياته المقبلة.. غزل المحلة يهاجم طاقم تحكيم مباراة المصري

أحمد شاكر

كتب - أحمد شاكر

10:26 ص 18/09/2025
المحلة

من مباراة المصري وغزل المحلة

شن نادي غزل المحلة هجوما قويا على طاقم التحكيم الذي أدار مباراته مع ضد المصري البورسعيدي، في الدوري المصري الممتاز.

غزل المحلة خسر أمام المصري بنتيجة 1-2 في الجولة السابعة من الدوري المصري، أمس الأربعاء.

بيان غزل المحلة ضد طاقم تحكيم مباراة المصري

قال غزل المحلة في بيان رسمي بعد المباراة: "يعرب مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم عن بالغ استيائه من الفضيحة التحكيمية التي شابت مباراة الفريق أمام النادي المصري، والتي كان حكم الساحة محمود بسيوني وطاقم تقنية الفيديو طرفا رئيسيا فيها، في مشهد أعاد إلى الأذهان الكارثة التحكيمية التي ارتكبها الحكم ذاته في مباراة
الزمالك بالموسم الماضي، بما تضمنته من أخطاء فادحة وتداعيات أدت لإيقافه".

وأضاف: "لقد شهدت المباراة سلسلة من القرارات غير المقبولة، أبرزها التغاضي عن منح مدافع النادي المصري البطاقة الصفراء الثانية والطرد عند احتساب ركلة الجزاء المحتسبة لنادي غزل المحلة في الشوط الأول".

وأوضح البيان أنه "تم إلغاء هدف صحيح أحرزه اللاعب أحمد شوشة في الشوط الثاني بداعي التسلل، رغم أن الإعادة التلفزيونية أثبتت صحته بشكل قاطع".

وواصل بيان النادي سرد الوقائع التي يعترض عليها، ومن بينها "احتساب ركلة جزاء ضد غزل المحلة رغم أن الكرة اصطدمت بذراع اللاعب وهي ملاصقة لجسده ومن مسافة قصيرة جدا، وهي حالة لا تُحتسب بموجب آخر تحديث بقانون اللعبة، في الوقت الذي تم فيه التغاضي عن واقعة مطابقة تماما في المباراة السابقة أمام المقاولون العرب".

وأردف: "تجاهل احتساب ركلة جزاء واضحة في اللحظات الأخيرة بعد تدخل صريح ضد اللاعب عماد ميهوب أعقبه لمسة يد واضحة داخل منطقة الجزاء".

وواصل: "إن تكرار مثل هذه الكوارث التحكيمية، في ظل وجود تقنية الفيديو، يمثل إهانة مباشرة لمبدأ العدالة الكروية، ويكشف عن خلل خطير يستوجب تدخلا عاجلا من الجهات المسؤولة".

وأكمل: "يؤكد مجلس الإدارة أنه لن يقف صامتا أمام هذا الظلم البيّن، مطالبا لجنة الحكام الرئيسية باتخاذ قرارات عاجلة وحاسمة بحق الحكام المتسببين في هذه المهزلة، حفاظا على نزاهة المسابقة واستعادة ثقة الجماهير".

وأتم: "كما يعلن نادي غزل المحلة بشكل واضح وقاطع أنه لن يخوض أي مباراة مستقبلية يكون محمود بسيوني طرفا في طاقمها التحكيمي، وذلك صونا لحقوق النادي وحفاظا على مبادئ العدالة والشفافية".

مباراة غزل المحلة القادمة
غزل المحلة الدوري المصري المصري البورسعيدي

