زوار موقع "يلا كورة" الكرام نقدم لكم تغطية حصرية ولحظة بلحظة لمباراة مودرن سبورت وإنبي في بطولة الدوري.

ويلعب إنبي مع مودرن سبورت مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موقف الفريقين

ويدخل إنبي هذه المباراة محتلا المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد مودرن سبورت في المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

وكان إنبي قد بدأ الدوري بالفوز على وادي دجلة بهدف دون رد، قبل أن يتلقى هزيمة من سيراميكا بنتيجة 2-0، ثم تعادل مع الجونة سلبية، قبل أن يحقق الفوز الثاني له أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0، ثم تعادل في الجولة الماضية بنتيجة 1-1.

أما مودرن سبورت بدأ الدوري بالتعادل بنتيجة 2-2 مع الأهلي، قبل أن يفوز على الاتحاد بنتيجة 2-1، ثم تلقى هزيمة من الزمالك بنتيجة 2-1، والفوز على بيراميدز بنتيجة 2-1، ثم انتصر على حرس الحدود بنتيجة 1-0، وتلقى هزيمة من طلائع الجيش بهدف دون رد في الجولة الماضية.

تشكيل الفريقين

تشكيل مودرن سبورت: "محمد أبو جبل، محمود رزق، طارق سيد، محمود شعبان، أحمد يوسف، وليد علي، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، آدم رجم، رشاد المتولي، جودوين شيكا".

ويجلس على مقاعد البدلاء: "كمال السيد، محمد دسوقي، حسام حسن، عماد حمدي، علي زعزع، غنام محمد، محمود ممدوح، أرنولد إيبا، علي فوزي".

تشكيل إنبي: "بودي سمير، مروان داوود، أحمد كالوشا، أحمد صبيحة، رفيق كابو، أحمد زكي، محمد حتحوت، علي محمود، مودي ناصر، محمد سمير سعد، أحمد العجوز".

على مقاعد البدلاء: "محمد حمدي، سيد سعيد، أحمد إسماعيل، يوسف أوبابا، رضا السيد، مصطفى شكشك، أحمد كفتة، هشام عادل، زياد كمال".