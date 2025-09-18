افتتح عبد الله السعيد، التسجيل للزمالك أمام الإسماعيلي، في المباراة المقامة بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الإسماعيلي أمام الزمالك، على ستاد السويس، ضمن منافسات الأسبوع السابع من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل عبد الله السعيد هدف الزمالك الأول في الدقيقة 8 من ركلة جزاء أمام الإسماعيلي.

جووووووووول.. عبد الله السعيد يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء في مرمى الإسماعيلي

(الإسماعيلي 0 -1 الزمالك) pic.twitter.com/6RladctsW9 — ON Sport (@ONTimeSports) September 18, 2025

واحتسب أمين عمر ركلة جزاء للزمالك، بعد العودة إلى تقنية الفار.

ويُعد هذا الهدف هو الثاني لـ عبد الله السعيد مع الزمالك هذا الموسم في الدوري المصري.