المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

0 2
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
زد

زد

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
نابولي

نابولي

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

0 3
08:30
تونس‎

تونس‎

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

2 2
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

عبد الله السعيد يفتتح التسجيل لـ الزمالك أمام الإسماعيلي (فيديو)

وسام محمد

كتب - وسام محمد

05:37 م 18/09/2025
احتفال عبد الله السعيد لاعب الزمالك

عبد الله السعيد

افتتح عبد الله السعيد، التسجيل للزمالك أمام الإسماعيلي، في المباراة المقامة بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الإسماعيلي أمام الزمالك، على ستاد السويس، ضمن منافسات الأسبوع السابع من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل عبد الله السعيد هدف الزمالك الأول في الدقيقة 8 من ركلة جزاء أمام الإسماعيلي.

واحتسب أمين عمر ركلة جزاء للزمالك، بعد العودة إلى تقنية الفار.

ويُعد هذا الهدف هو الثاني لـ عبد الله السعيد مع الزمالك هذا الموسم في الدوري المصري.

 

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الإسماعيلي عبد الله السعيد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الإسماعيلي

الإسماعيلي

0 2
الزمالك

الزمالك

95

الحكم يشهر بطاقة صفراء لحسام عبد المجيد مدافع الزمالك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg