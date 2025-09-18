المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

0 2
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

0 0
20:00
زد

زد

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
نابولي

نابولي

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

0 3
08:30
تونس‎

تونس‎

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

2 2
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

فيريرا: كنا بحاجة لروح أكبر لحسم مباراة الإسماعيلي مبكرًا.. ولا نفكر في الأهلي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:53 م 18/09/2025
يانيك فيريرا

يانيك فيريرا مدرب الزمالك

تحدث البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك عن الفوز على الإسماعيلي، مؤكدًا أنه لا يفكر في مواجهة الأهلي.

وانتصر الزمالك على الإسماعيلي بنتيجة 2-0 في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع الجونة يوم الثلاثاء 23 سبتمبر الجاري ثم يواجه الأهلي في القمة يوم 29 من نفس الشهر.

طالع نتائج مباريات الدوري المصري من هنا

وقال فيريرا في مؤتمر صحفي بعد الفوز على الإسماعيلي: "سعيد جدًا بسبب النتيجة، وخلقنا فرصًا كثيرة، وسيطرنا على المباراة بصورة كاملة، وكنا نحتاج لروح أكبر من أجل قتل المباراة بشكل أسرع".

وأضاف: "تحدثت عن ضرورة تطوير إنهاء الهجمة وقتل المباراة ولكن هذه هي طبيعة كرة القدم، وأحيانًا تتاح العديد من الفرص وتستغل بعضها فقط ونسعى لتطوير أنفسنا باستمرار".

وأكمل: "سيخضع اللاعبون لتدريبات استشفائية استعدادًا للمباراة المقبلة، ونحرص باستمرار على علاج السلبيات".

موقف عمر جابر

وواصل فيريرا حديثه: "عمر جابر بنسبة كبيرة سيكون جاهزًا للمباراة المقبلة".

وأشار: "فيما يخص كثرة البطاقات التي حصل عليها بيزيرا، فاللاعب يتعرض للضرب ويحصل على ركلات حرة وأحيانًا يتعصب وتحدثنا معه لأن البطاقات التي حصل عليها كان من الممكن تفاديها".

وأكمل: "نركز حاليًا على مباراة الجونة المقبلة وبعد اللقاء المقبل سننظر للمباراة التالية".. (يقصد هنا الأهلي)

فيريرا: عبدالله السعيد ساعدنا كثيرا

وتابع:"سعيد بعبد الله السعيد خاصة وأنه شخص رائع قيادةً والتزامًا، ويبلغ من العمر 40 عامًا ويقوم بعمله على أكمل وجه، ونحن سعداء بتواجده مع الفريق وساعدنا كثيرًا في الفترة الماضية، ونتمنى أن يستمر في مساعدتنا".

واختتم يانيك فيريرا حديثه: "سنفتقد بعض اللاعبين في مباراة الجونة المقبلة لكن لدينا البدائل لتعويض الغيابات".

للتعرف على ترتيب الدوري المصري كاملًا اضغط هنا

الأهلي الزمالك عمر جابر فيريرا موعد مباراة الزمالك المقبلة

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

مباشر
بيراميدز

بيراميدز

0 0
زد

زد

45

حكم المباراة احتسب 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
