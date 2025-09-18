تحدث البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك عن الفوز على الإسماعيلي، مؤكدًا أنه لا يفكر في مواجهة الأهلي.

وانتصر الزمالك على الإسماعيلي بنتيجة 2-0 في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع الجونة يوم الثلاثاء 23 سبتمبر الجاري ثم يواجه الأهلي في القمة يوم 29 من نفس الشهر.

وقال فيريرا في مؤتمر صحفي بعد الفوز على الإسماعيلي: "سعيد جدًا بسبب النتيجة، وخلقنا فرصًا كثيرة، وسيطرنا على المباراة بصورة كاملة، وكنا نحتاج لروح أكبر من أجل قتل المباراة بشكل أسرع".

وأضاف: "تحدثت عن ضرورة تطوير إنهاء الهجمة وقتل المباراة ولكن هذه هي طبيعة كرة القدم، وأحيانًا تتاح العديد من الفرص وتستغل بعضها فقط ونسعى لتطوير أنفسنا باستمرار".



وأكمل: "سيخضع اللاعبون لتدريبات استشفائية استعدادًا للمباراة المقبلة، ونحرص باستمرار على علاج السلبيات".

موقف عمر جابر

وواصل فيريرا حديثه: "عمر جابر بنسبة كبيرة سيكون جاهزًا للمباراة المقبلة".

وأشار: "فيما يخص كثرة البطاقات التي حصل عليها بيزيرا، فاللاعب يتعرض للضرب ويحصل على ركلات حرة وأحيانًا يتعصب وتحدثنا معه لأن البطاقات التي حصل عليها كان من الممكن تفاديها".

وأكمل: "نركز حاليًا على مباراة الجونة المقبلة وبعد اللقاء المقبل سننظر للمباراة التالية".. (يقصد هنا الأهلي)

فيريرا: عبدالله السعيد ساعدنا كثيرا

وتابع:"سعيد بعبد الله السعيد خاصة وأنه شخص رائع قيادةً والتزامًا، ويبلغ من العمر 40 عامًا ويقوم بعمله على أكمل وجه، ونحن سعداء بتواجده مع الفريق وساعدنا كثيرًا في الفترة الماضية، ونتمنى أن يستمر في مساعدتنا".

واختتم يانيك فيريرا حديثه: "سنفتقد بعض اللاعبين في مباراة الجونة المقبلة لكن لدينا البدائل لتعويض الغيابات".

