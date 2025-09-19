إمام وزيزو من بينهم.. 6 غيابات للأهلي أمام سيراميكا

أعلن عماد النحاس، مدرب الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا، مساء الغد الجمعة، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتطلع النادي الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المباراة بعد التعادل الإيجابي الذي وقع فيه أمام إنبي في بطولة الدوري المصري، وقبلها الخسارة من بيراميدز بنتيجة 2-0 في مباراة الجولة الخامسة.

وجاءت غيابات الأهلي عن مباراة سيراميكا كالتالي:

1- أحمد عبد القادر.. فني.

2- أحمد سيد زيزو.. للإصابة.

3- إمام عاشور.. للإصابة.

4- كريم فؤاد.. للإصابة.

5- أشرف داري.. للإصابة.

6- محمد شكري.. للإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

وتشهد قائمة الأهلي استمرار غياب ثنائي الجبهة اليسرى كريم فؤاد ومحمد شكري، بينما يعود ياسر إبراهيم وكذلك عمر كمال عبد الواحد، بينما على مستوى خط الوسط، يغيب أحمد زيزو وإمام عاشور للإصابة.

قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد ومحمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومصطفى العش وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان وأحمد رضا وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ومحمود حسن تريزيجيه وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: نييتس جراديشار ومحمد شريف وحمزة عبد الكريم.