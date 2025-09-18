موقف مصابي الأهلي من مواجهة سيراميكا كليوباترا (صور)

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على الإسماعيلي، مساء الخميس.

وانتصر الزمالك على الإسماعيلي بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وسجل ثنائية الزمالك عبدالله السعيد وعدي الدباغ.

خطف البرازيلي خوان بيزيرا الأنظار بعدما أهدى الكرة لعبدالله السعيد من أجل تسديد ضربة الجزاء في لقطة رائعة تؤكد العلاقة بين اللاعبين.

ويبدو أن بيزيرا كان على ثقة أن السعيد سيسددها بنجاح، وهو ما ظهر خلال احتفالهما بعد تسجيل الهدف.

وكان للفلسطيني عدي الدباغ احتفالا خاصا بعدما أحرز الهدف الثاني للزمالك أمام الإسماعيلي.

موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد الجونة

سيكون تركيز الزمالك القادم على مباراة الجونة والمقرر إقامتها في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد الجونة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري.

وتنطلق أحداث مباراة الزمالك والجونة في الثامنة مساءً.

وستكون هذه المباراة هي الأخيرة للزمالك قبل لقاء القمة المرتقب ضد الأهلي في الجولة التاسعة من الدوري.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر الجاري.

