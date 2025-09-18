وجهت لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، الدعوة إلى أحمد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لحضور جلسة استماع جديدة، على هامش التحقيق في شكواه ضد نادي الزمالك، بخصوص مستحقاته المتأخرة.

كان أحمد زيزو تقدم بشكوى ضد الزمالك في وقت سابق، للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة، بعد رحيله عن صفوف الأبيض الصيف الماضي، عقب انتهاء عقده.

جلسة استماع لشكوى زيزو

وقال مصدر بالجبلاية في تصريحات خاصة ليلا كورة: "لجنة شؤون اللاعبين طلب زيزو في لحضور جلسة استماع جديدة للتحقيق في شكواه ضد الزمالك، الإثنين المقبل رفقة محاميه أشرف عبد العزيز".

أضاف: "أقوال زيزو خلال الجلسة تحسم الملف إمام بإغلاق القضية، أو تاجيلها للفصل في الأمر بوقت لاحق".

وكان أحمد زيزو تقدم بشكوى ضد الزمالك للحصول على مستحقاته المتأخرة، يوليو الماضي، التي تصل إلى حوالي 82.5 مليون جنيه.

بالأرقام.. التفاصيل الكاملة لمطالبة زيزو بـ82 مليون من الزمالك (مستند رسمي)

وفي سياق آخر، يغيب أحمد زيزو عن قائمة الأهلي التي تستعد لمواجهة سيراميكا كليوباترا، وسط تضاؤل فرص لحاقه بمباراة القمة ضد الزمالك، المقرر لها 29 سبتمبر الجاري.