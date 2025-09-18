المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

0 2
17:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

0 0
22:00
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 0
22:00
نابولي

نابولي

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

0 3
08:30
تونس‎

تونس‎

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

1 0
20:00
زد

زد

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

2 2
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

1 0
21:00
الأخدود

الأخدود

مصدر باتحاد الكرة ليلا كورة: حالة واحدة تغلق شكوى زيزو ضد الزمالك الإثنين المقبل

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

08:55 م 18/09/2025
أحمد سيد زيزو - الأهلي

أحمد زيزو لاعب الأهلي

وجهت لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، الدعوة إلى أحمد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لحضور جلسة استماع جديدة، على هامش التحقيق في شكواه ضد نادي الزمالك، بخصوص مستحقاته المتأخرة.

كان أحمد زيزو تقدم بشكوى ضد الزمالك في وقت سابق، للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة، بعد رحيله عن صفوف الأبيض الصيف الماضي، عقب انتهاء عقده.

جلسة استماع لشكوى زيزو

وقال مصدر بالجبلاية في تصريحات خاصة ليلا كورة: "لجنة شؤون اللاعبين طلب زيزو في لحضور جلسة استماع جديدة للتحقيق في شكواه ضد الزمالك، الإثنين المقبل رفقة محاميه أشرف عبد العزيز".

أضاف: "أقوال زيزو خلال الجلسة تحسم الملف إمام بإغلاق القضية، أو تاجيلها للفصل في الأمر بوقت لاحق".

وكان أحمد زيزو تقدم بشكوى ضد الزمالك للحصول على مستحقاته المتأخرة، يوليو الماضي، التي تصل إلى حوالي 82.5 مليون جنيه.

بالأرقام.. التفاصيل الكاملة لمطالبة زيزو بـ82 مليون من الزمالك (مستند رسمي)

وفي سياق آخر، يغيب أحمد زيزو عن قائمة الأهلي التي تستعد لمواجهة سيراميكا كليوباترا، وسط تضاؤل فرص لحاقه بمباراة القمة ضد الزمالك، المقرر لها 29 سبتمبر الجاري.

مباراة الأهلي القادمة
الزمالك الأهلي اتحاد الكرة أحمد زيزو شكوى أحمد زيزو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

