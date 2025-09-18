المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

0 2
17:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

0 0
22:00
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 0
22:00
نابولي

نابولي

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

0 3
08:30
تونس‎

تونس‎

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

1 0
20:00
زد

زد

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

2 2
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

1 0
21:00
الأخدود

الأخدود

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رغم تصدر الدوري.. فيريرا يرفض الراحة في الزمالك بعد إسقاط الإسماعيلي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:04 م 18/09/2025
الزمالك

نادي الزمالك

رفض البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الراحة داخل القلعة البيضاء، بعد الانتصار على الإسماعيلي.

الزمالك نجح في حسم مباراته ضد الإسماعيلي بالفوز (2-0)، ليستعيد صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

بثنائية السعيد والدباغ.. الزمالك يعود لصدارة الدوري بالفوز على الإسماعيلي

استمرار تدريبات الزمالك

وقرر الجهاز الفني في الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، مواصلة التدريبات غدًا الجمعة دون الحصول على راحة، بعد الانتهاء من مواجهة الإسماعيلي، على ملعب هيئة قناة السويس.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره فريق الجونة، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك تدريباته الفترة الأخيرة تحت قيادة يانيك فيريرا، على ستاد الكلية الحربية، بصورة كبيرة، إلى جانب خوض حصصًا تدريبية أخرى في مقر القلعة البيضاء بميت عقبة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 16 نقطة، متفوقًا على المصري صاحب المركز الثاني بـ14 نقطة فقط، بعد انطلاق الجولة السابعة من المسابقة.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري الإسماعيلي مباراة الزمالك والإسماعيلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 0
نابولي

نابولي

25

عرضية متقنة داخل منطق الجزاء حولها هالاند رأسية قوية ولكنها علت العارضة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
نيوكاسل

نيوكاسل

0 0
برشلونة

برشلونة

17

هجمة مرتدة لصالح برشلونة لكن تمريرة راشفورد لم تكن دقيقة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg