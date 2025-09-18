رفض البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الراحة داخل القلعة البيضاء، بعد الانتصار على الإسماعيلي.

الزمالك نجح في حسم مباراته ضد الإسماعيلي بالفوز (2-0)، ليستعيد صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

بثنائية السعيد والدباغ.. الزمالك يعود لصدارة الدوري بالفوز على الإسماعيلي

استمرار تدريبات الزمالك

وقرر الجهاز الفني في الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، مواصلة التدريبات غدًا الجمعة دون الحصول على راحة، بعد الانتهاء من مواجهة الإسماعيلي، على ملعب هيئة قناة السويس.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره فريق الجونة، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك تدريباته الفترة الأخيرة تحت قيادة يانيك فيريرا، على ستاد الكلية الحربية، بصورة كبيرة، إلى جانب خوض حصصًا تدريبية أخرى في مقر القلعة البيضاء بميت عقبة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 16 نقطة، متفوقًا على المصري صاحب المركز الثاني بـ14 نقطة فقط، بعد انطلاق الجولة السابعة من المسابقة.