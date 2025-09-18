المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

0 2
17:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

0 0
22:00
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 0
22:00
نابولي

نابولي

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

0 3
08:30
تونس‎

تونس‎

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

1 0
20:00
زد

زد

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

2 2
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

1 0
21:00
الأخدود

الأخدود

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

طرد محمد شوقي في مباراة بيراميدز وزد بالدوري المصري

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:37 م 18/09/2025
بيراميدز وزد

بيراميدز وزد

حصل محمد شوقي المدير الفني لنادي زد على البطاقة الحمراء في لقاء بيراميدز بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي زد على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

طالع نتائج مباريات الدوري المصري من هنا

وقرر الحكم محمد معروف طرد محمد شوقي بسبب اعتراضه العنيف على القرارات التحكيمية في الدقيقة 61.

وغادر شوقي مقاعد البدلاء واتجه للجلوس في المدرجات.

ويحتل نادي زد المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 9 نقاط، جمعها من انتصارين و3 تعادلات، بينما تذوق مرارة الهزيمة في مواجهة واحدة.

ويقع بيراميدز في المركز التاسع برصيد 8 نقاط، من 5 مباريات، حقق خلالها انتصارين وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة.

للتعرف على ترتيب الدوري المصري كاملًا اضغط هنا

 

محمد شوقي بيراميدز زد ترتيب الدوري المصري بيراميدز ضد زد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 0
نابولي

نابولي

25

عرضية متقنة داخل منطق الجزاء حولها هالاند رأسية قوية ولكنها علت العارضة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
نيوكاسل

نيوكاسل

0 0
برشلونة

برشلونة

17

هجمة مرتدة لصالح برشلونة لكن تمريرة راشفورد لم تكن دقيقة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg