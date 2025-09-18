طرد محمد شوقي في مباراة بيراميدز وزد بالدوري المصري

حصل محمد شوقي المدير الفني لنادي زد على البطاقة الحمراء في لقاء بيراميدز بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي زد على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وقرر الحكم محمد معروف طرد محمد شوقي بسبب اعتراضه العنيف على القرارات التحكيمية في الدقيقة 61.

وغادر شوقي مقاعد البدلاء واتجه للجلوس في المدرجات.

ويحتل نادي زد المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 9 نقاط، جمعها من انتصارين و3 تعادلات، بينما تذوق مرارة الهزيمة في مواجهة واحدة.

ويقع بيراميدز في المركز التاسع برصيد 8 نقاط، من 5 مباريات، حقق خلالها انتصارين وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة.

